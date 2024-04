Sunak lubas soolise identiteediga seotud vaidlustes kaitsta sõnavabadust

Kuulus kirjanik J.K. Rowling nimetab transnaisi meesteks ning uue Šotimaa vihakõne seaduse alusel võib ta sattuda kohtupinki. Suurbritannia peaminister Rishi Sunak avaldas aga kirjanikule toetust ning lubas, et tema valitsus kaitseb alati sõnavabadust.

Šotimaal jõustus uus vaenukõne seadus, mis keelab viha õhutamist ka transsoolise enesemääratluse alusel. Rowling teatas seejärel kohe, et ootab pikisilmi vahistamist ning kirjeldas uue seaduse jõustumise päeval mitmeid transnaisi meestena, vahendas The Telegraph.

Šotimaa võimupartei Šoti Rahvuspartei (SNP) tunnistas juba varem, et kui Rowling peaks edaspidi rikkuma vihakõne seadust, siis ta võib sattuda tulevikus kriminaaluurimise alla. Sunak aga avaldas nüüd Rowlingule toetust.

Sunaki sõnul ei tohiks inimesi bioloogiliste faktide esitamise eest kriminaliseerida. "Me usume selles riigis sõnavabadusse ja konservatiivid kaitsevad seda alati," rääkis Sunak.

Esmaspäeval tegi Rowling mitu postitust, milles pilkas taas tuntud transnaisi. Nende transnaiste hulgas oli ka uudisteankur India Willoughby, kellega Rowling on ka varem riidu läinud. Rowling kirjutas siis, et need inimesed pole naised, vaid mehed.

"Sõnavabadus on Šotimaal lõppenud, kui bioloogilise soo täpset kirjeldamist peetakse kuritegelikuks. Ma olen praegu riigist eemal, kuid kui see, mida ma siin kirjutasin, kvalifitseerub uue seaduse kohaselt süüteoks, ootan ma vahistamist," kuulutas Rowling. Ta lõpetas oma postituse teemaviitega #arrestme.

Rowling muretseb nüüd, et aktivistid võivad kuritarvitada vihakõne uusi õigusakte. Ta leiab, et aktivistid võivad vaigistada neid, kes muretsevad, et uus seadus ei kaitse naisi.

Šotimaa vihakõne seaduse vastuvõtmist vedas 2021. aastal praegune esimene minister Humza Yousaf. Ta oli siis Nicola Sturgeoni valitsuses justiitsminister. Seadust toetasid peaaegu kõik SNP ja leiboristide saadikud. Seadus jõustus aga esmaspäeval, kuna politsei vajas sellega seotud koolituseks aega. Kolmandik politseinikest pole aga ikka veel vajalikku koolitust läbinud.

Rowling leiab nüüd, et SNP valitsus eirab bioloogilisi fakte ning on võtnud selle käigus omaks uusreligioosse lähenemise, mida ei saa tõestada ega kontrollida.

Ka konservatiivist Šotimaa riigisekretär Alister Jack leiab, et uus vihakõne seadus ei tule kasuks sõnavabadusele ning koormab takkaotsa veel ka politseijõude.

Samas Yousaf kaitses uut seadust. Tema sõnul ei tasu inimestel millegi pärast muretseda, kui nende tegevus pole ähvardav ja nad ei tegele vihkamise õhutamisega.