Lippus: kokkulepe on, et Tallinnas säilib tasuta ühistransport

Kuigi neljal esindusel (Reformierakond, sotsiaaldemokraadid, Eesti 200, Isamaa) on erinevaid arvamusi, kas Tallinnas peaks olema ühistransport tasuta või tasuline, lepiti esmaspäeval läbirääkimistel kokku, et tasuta ühistransporti pealinnas ära ei kaotata, ütles Lippus.

"Selles osas me eile ühise arusaama saavutasime, et ühistransport jääb tasuta – kuigi partneritel on selles osas erinevaid arvamusi, aga see oli see, mille osas me kokkuleppele jõudsime," lausus ta.

Lippuse sõnul pole praegu arutusel see, kas tasuta sõiduõiguse võiks anda ka inimestele, kes pole küll Tallinna elanikud, kuid käivad pealinnas näiteks tööl, sest märksa olulisem on ära teha ühistranspordi liinivõrgu reform.

"See on ülesanne, mis vajab lahendamist, et liinivõrk vastaks toimunud muudatustele linnaelanike paiknemises – kus on töökohad, elukohad, meelelahutusasutused, huvitegevused, et inimestel oleks ühistranspordiga lihtne liikuda nende vahel. Linn on tellinud analüüsid, modelleeringud, kuidas liinivõrku hakatakse ümber kujundama ja reaalsete muudatusteni tahaks järgmisel aastal juba jõuda," lausus Lippus.

Liinivõrgu muutmine oli kavas ka Keskerakonna juhitud võimuliidul, plaane oli kavas tutvustada sel kevadel ning panna sügisel käima kolm uut bussiliini.

Tallinnas hakkas linnaelanikele tasuta ühistransport kehtima 2013. aastast.