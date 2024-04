Saksa inflatsioon oli märtsis oodatust madalam

Tarbijahinnad tõusid märtsis Saksamaal 2,3 protsenti, mis on madalam kui veebruarikuu 2,7-protsendiline näitaja. Inflatsiooni aeglustumine euroala suurimas majanduses suurendab lootust, et Euroopa keskpank (ECB) langetab intressimäärasid juba juuni alguses toimuval istungil.

Ühtlasi oli hinnatõus oodatust madalam, sest Bloombergi küsitletud majandusteadlased ennustasid märtsis 2,4-protsendilist inflatsiooni. Peamiseks hinnatõusu aeglustumise põhjuseks on toidu- ja energiahindade langus aastases võrdluses.

Ka Prantsusmaa inflatsioon aeglustus märtsis. Kuigi Hispaania ja Itaalia inflatsioon tõusis võrreldes veebruariga, oli ka seal hinnatõus majandusteadlaste ennustatust väiksem.

Siiski võib inflatsioon veel ühekordselt ja ajutiselt tõusta, sest paljudes Euroopa riikides lõpeb kaks aastat tagasi kehtestatud energiahüvitiste maksmine. Nii lõpevad Saksamaal sel aastal maksusoodustused ja eelmisel aastal kehtinud odavate ühistranspordipiletite skeem, ütles Bloombergile Saksa panga Deutsche Bank ökonomist Sebastian Becker.

Siiski on inflatsioon üldiselt aeglustumas, mis võimaldab ECB-l hakata langetama intressimäärasid juba juunis. Kolmapäeval avalikustab Eurostat kogu euroala inflatsiooninäitaja, mis majandusteadlaste prognoosi kohaselt peaks langema 2,5 protsendile.

Inflatsiooni aeglustumisele viitavad mitmed märgid. Teisipäeval avaldatud Saksa mõttekoja Ifo uuringu järgi kavatsevad ainult vähesed Saksa ettevõtted tõsta lähiajal hindu. Hindade tõstmise ootuse indeks langes märtsis Ifo andmetel kolme aasta madalaimale tasemele.

Siiski on ECB juhtivad ametnikud mures, et jätkuvalt kõrged palgatõusud võivad suurendada inflatsiooni või vähemalt raskendada selle aeglustumist keskpanga sihitud kahe protsendini. Kuna aga selguvad selle aasta esimese kvartali euroala palgatõusu andmed alles pärast 11. aprillil toimuvat ECB nõukogu istungit, ei eelda analüütikud, et intressimäärade langetus algaks juba aprillis.

Samas hoiatasid Itaalia ja Prantsuse keskpankade juhid eelmisel nädalal, et liiga kaua intressimäärade kõrgel hoidmine võib euroala majandust kahjustada, viidates, et nad toetavad intressimäärade langetamist juba aprillis.

Praegu püsib ECB hoiustamise püsivõimaluse intressimäär euro ajaloos kõrgeimal nelja protsendi tasemel. Kui kiiresti leiab aset intressimäärade normaliseerimine pärast esimest langetust, pole selge. Kui osad ECB ametnikud toetavad intressimäärade kiiret langetamist, siis teised soovivad lähtuda saabuvatest andmetest ning otsustada intressimäärade langetamise üle igal konkreetsel istungil saadaolevate andmete põhjal.

Investorid ennustavad sel aastal euroalal kolme 0,25-protsendipunktilist intressimäärade langetust, kuigi Kreeka keskpanga juht Yannis Stournaras ütles eelmisel nädalal, et kokku võiks aasta lõpuni aset leida lausa neli sellist intressimäärade langetust.