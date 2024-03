Prantsuse ja Itaalia inflatsioon osutus oodatust väiksemaks

Prantsuse inflatsioon langes madalaimale tasemele alates 2021. aasta juulist ning Itaalia inflatsioon osutus oodatust madalamaks, selgus sel nädalal avaldatud andmetest. Kui järgmise nädala kolmapäeval avaldatav euroala inflatsiooninäitaja osutub samuti madalaks, suurendab see lootust, et Euroopa Keskpank (ECB) võib varsti intressimäärasid langetada.

Nii kasvasid tarbijahinnad Prantsusmaal märtsis 2,3 protsenti, mis on oluliselt madalam kui Reutersi küsitletud majandusteadlaste ennustatud 2,8-protsendiline näitaja. Veel veebruaris moodustas Prantsuse inflatsioon 3,2 protsenti.

Aeglustus nii kaupade, energia kui toidu hinnakasv. Värske toidu hind langes märtsis aastaga koguni 3,9 protsenti.

Võrreldes veebruariga aeglustus Prantsuse inflatsioon 0,9 protsendilt 0,3 protsendile.

Prantsuse keskpanga juht Francois Villeroy de Galhau ütles neljapäeval, et ECB võib langetada intressimäärasid juba 11. aprillil toimuval istungil, kui inflatsioon langeb jätkuvalt ennustatust kiiremini ja majandus püsib stagnatsioonis.

"Me ei peaks ignoreerima riski, et me surume majandusaktiivsust liigselt alla, hoides jalga piduril liiga kaua," ütles de Galhau, lisades, et intressimäärasid tuleb langetada juba kevadel.

"Konkreetne esimese langetuse kuupäev – olgu aprill või juuni – pole oluline," lisas ta.

Praegu püsib ECB hoiustamise püsivõimaluse intressimäär nelja protsendi tasemel, mis on kõrgeim näitaja euro ajaloos.

Kuigi inflatsioon kasvas märtsis Itaalias ja Hispaanias, oli sealgi hinnatõus prognoositust väiksem.

Itaalias kasvasid tarbijahinnad märtsis 1,3 protsenti võrreldes veebruarikuu 0,8 protsendiga. Samas ennustasid majandusteadlased 1,5-protsendilist hinnatõusu. Itaalia statistikaameti teatel on inflatsiooni väikese kasvu taga talviste allahindluste lõppemine ning transpordihindade tõus.

Hispaanias kasvasid tarbijahinnad märtsis 3,2 protsenti veebruarikuu 2,9-protsendilise inflatsiooni asemel, kuid seegi näitaja oli majandusteadlaste ennustatust aeglasem. Kõikuvate toidu- ja energiahindadega mittearvestav baasinflatsiooni näitaja langes aga 3,5 protsendilt veebruaris 3,3 protsendile märtsis.

Kui veebruaris kasvasid hinnad kogu euroalal 2,6 protsenti, siis märtsiks prognoosivad Reutersi küsitletud majandusteadlased 2,5-protsendilist inflatsiooni. Kuna aga Prantsusmaa, Itaalia ja Hispaania on vastavalt euroala suuruselt teine, kolmas ja neljas majandus, siis võib nende riikide prognoositust madalam inflatsioon tähendada oodatust madalamat inflatsiooninäitajat ka kogu euroalal. Eurostat avaldab euroala inflatsiooninäitaja kolmapäeval.

Lisaks Prantsuse keskpanga juhile vihjas ka Itaalia keskpanga juht Piero Cipollone sel nädalal intressimäärade võimalikule langetusele juba aprillis. Siiski toetavad ECB juhid pigem juunikuuni ootamist. Põhjuseks on teenuste sektori keskmisest kõrgem inflatsioon, mida toidab palgakasv. Veebruaris tõusid hinnad teenuste sektoris euroalal 3,9 protsenti.