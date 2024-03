Kallas: NATO uus peasekretär peaks tulema Ida-Euroopast

Viimastel kuudel on ka Kallase enda nime pakutud Stoltenbergi potentsiaalse mantlipärijana. Nüüd aga leitakse, et tal pole selleks võimalust, sest kõikidele riikidele ei sobi Kallas oma liiga teravate väljaütlemiste tõttu Venemaa kohta.

Stoltenbergi järglaseks on praegu jäänud Saksa meedia teatel veel kaks kandidaati: Hollandi peaminister Mark Rutte ja Rumeenia president Klaus Iohannis. Saksa ajakirjanike küsimusele, kumba tema toetab, ei soovinud Kallas nimeliselt vastata. Küll aga nimetas kahte tingimust: esiteks peaks Stoltenbergi järglane tulema riigist, mis täidab kahe protsendi eesmärki ning teiseks peaks ta tulema Ida-Euroopa riigist.

Kallase hinnang välistaks Eesti toetuse Ruttele, kellele on toetust avaldanud üle 20 liikmesriigi, sealhulgas USA, Saksamaa, Suurbritannia ja Prantsusmaa.

"Vägivalda täis maailmas oleks patsifism lihtsamalt öeldes enesetapp."

Kallas kaitses Saksamaad kriitika eest, nagu see teeks Ukraina toetamisel liiga vähe ja liiga hilja. "Mul on vahel tunne, et Saksamaale avaldatakse liiga palju survet. Teised Euroopa riigid peaksid ka ise rohkem panustama," ütles Kallas.

Saksamaal keerleb debatt Ukraina toetamise üle praegu peamiselt kantsler Olaf Scholzi keeldumise üle tarnida Ukrainale tiibrakette Taurus. Kuid mitte ainult. Vastuseks küsimusele Scholzi parteikaaslasest parlamendifraktsiooni juhi Rolf Mützenichi mõttemängudest Ukraina sõja külmutamise kohta vastas Kallas Konrad Adenaueri tsitaadiga: "Vägivalda täis maailmas oleks patsifism lihtsamalt öeldes enesetapp."

NATO riigid peaks kulutama kaitsele kolm protsenti SKT-st

Kallas kutsus NATO-t üles suurendama varasemat eesmärki kulutada kaks protsenti SKT-st kaitsele vähemalt kolmele protsendile.

"Ma tahaksin näha rohkem kui kolm protsenti," ütles Kallas. Ja põhjendas seda sellega, et Venemaa mõistab ainult jõusignaali. Kallase sõnul investeerib Eesti riigikaitsesse üle 3,2 protsendi oma SKT-st.

Kallas tunnistas, et inimestele on raske selgitada, et kaitsesse tuleks rohkem panustada, sest nad ei tunne alati, et see just praegu vajalik oleks. "Aga selleks ajaks, kui tunnevad, on juba hilja."

Saksa meedia meenutas, et Eesti peaminister on teinud ka ettepaneku, et kõik NATO liikmesriigid annaksid 0,25 protsenti oma SKT-st Ukrainale sõjaliseks abiks.

"Arvutasime, et kui kõik Ramsteini koalitsiooni liikmed lubaksid Ukrainale sõjalist abi vähemalt 0,25 protsenti SKT-st, võib see Venemaa üle trumbata," ütles Kallas Berliinis. Ukraina kaitse kontaktgrupp, nn Ramsteini koalitsioon, koosneb enam kui 50 riigist.