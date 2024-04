Metroogrupp: metroo suudaks Tallinnas autoga konkureerida

Grupp eksperte ja tuntud majandusinimesi ehk metroogrupp tuli eelmisel reedel avalikkuse ette ideega rajada Tallinna kaks kergmetrooliini. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Rail Balticu koordinaator Kristjan Kaunissaare ja arhitekt Jaan Jagomägi selgitasid raadiosaates "R2 Hommik" plaani rajada Tallinnasse kergmetroo.

"Protsessid on pikad tõesti, planeeringud võtavad aega ja kõike muud, aga olemegi täiesti alguses. Siin on see, kus kohas on vaja idee korralikult paberile saada ja läbi analüüsida," ütles Kristjan Kaunissaare.

Kaunissaare hinnangul oleks aastal 2024 võimalik projekti poliitikutele tutvustada ning aastaks 2030 võiks metroo valmis olla. "2030. aasta – kui 2024. aasta jooksul tahame idee saada selliselt paberile, et oleks võimalik tutvustada poliitikutele otsustajatele, siis miks mitte," kommenteeris Kaunisaare metroo valmimisaega.

"Ülemiste City areneb tohutul kiirusel ja nüüd kujutame ette, et tahame Põhjala tehasesse sõita töölt koju ja see võtab aega 50 minutit. Kui mõtleme, kuhu veel 50 minutiga Ülemiste City-st jõuame – jõuame autoga Paidesse," lausus Jaan Jagomägi.

"Stockholmi linnaplaneerijad, mille järgi ehitatud Stockholmi, Kopenhaageni metrood, neil on välja kalkuleeritud selline aeg nagu pool tundi, mis võiks olla uksest ukseni, töölt koju," rääkis Jagomägi.

Metrookaart Autor/allikas: Repro

Ta lisas, et Tallinn on sellise kujuga, et olemasoleva transpordiga ei ole võimalik linna poole tunniga läbida.

Jagomägi selgitas, et metroo ehitamiseks on erinevaid variante. "Osad metrood rajatakse, nii nagu näiteks Noblessneris sai tehtud maa-alune parkla – lihtsalt kaevatakse maa lahti, ehitatakse betoonist valu alla ja ongi olemas."

Kaunisaare ütles, et metroo on muust liiklusvoost eraldatud ühistransport, mis võib olla maa all, maa peal või ka estakaadil. Kergmetroo puhul oleks rongivagunid lühemad kui tavalise metroo puhul. "Kui New Yorgis või Berliinis sõidad 10–12 vaguniliste rongidega, siis kergmetroo puhul on pigem kolm–viis vagunit. Nad võivad olla raudteeratastel, võivad olla kummiratastel," rääkis Kaunissaare.

"Lasnamäel on lihtne – kanal on olemas, taristu on olemas," ütles Jagomägi. "Mis puudutab nüüd Mustamäed, Õismäed, siis tõenäoliselt selle projekti juures on veel oluline see, et me rajame koridori. Selles koridoris paralleelselt saavad hakata kulgema ka jalgrattateed." Ta lisas, et selline lahendus muudaks linnapildi ilusamaks.

"Meil on võimalik ühendada ära suurusjärgus 250 000 Eesti inimest 20 minuti sisse. Kui me võtame, et see on võib-olla viiendik kogu Eesti rahvast, siis see on üks kõige suuremaid regionaalseid projekte, mida võib üldse ette kujutada," lausus Jagomägi.

Jagomägi rääkis, et tramm on aeglane – koos peatustega läbib tramm keskmiselt 20 kilomeetrit tunnis. Metroo kiirus on aga 45 kilomeetrit tunnis. "Ja kui me kujutame nüüd ette, et sa sõidad seda tund aega tegelikult, siis tramm ei hakka kunagi autoga konkureerima Tallinna kontekstis," ütles ta.