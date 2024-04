Narva lasteaedades ja koolides süveneb tugispetsialistide põud lähiajal veelgi

Ida-Viru haridusklastri andmeil oli eelmisel aastal maakonna koolides ja lasteaedades puudu üle saja tugispetsialisti. Sel aastal on eripedagoogide, logopeedide, psühholoogide ja sotsiaalpedagoogide nappus veelgi teravam, kuna eestikeelsele õppele üleminekuga peavad paljud neist töölt lahkuma.

Narva linnavalitsuse andmeil kaob tänavu linna koolidest ja lasteaedadest 30 kvalifikatsiooninõuetele mittevastavat tugispetsialisti. Narva abilinnapea Messurme Pissareva hinnangul on näiteks lasteaia logopeedidele kohaldatav eesti keele nõue ülemäära karm.

"Ühelt poolt nõutakse C1 taset, aga teiselt poolt nende töökeel on vene keel. Selles on küsimus, et nii palju pedagooge meil hetkel ei ole, aga samuti on neid puudu üle Eesti. Küsimus, kuskohast me neid leiame?"

Messurme Pissareva uuribki haridusministeeriumilt, kuidas korraldada tugiteenuste osutamist lastele, kui septembriks ei õnnestu leida kümneid uusi tugispetsialiste.

Ida-Viru haridusklastri koordinaatori Kerda Eierti sõnul pole tugispetsialistide puudus maakonnas üleöö tekkinud ja eestikeelsele õppele ülemineku alguseks probleem ei lahene.

"Me oleme sellele rongile tegelikult juba täiesti hiljaks jäänud, sellele murele oleks pidanud palju varem otsa vaatama. Sest mida me täna teeme? Meie omavalitsused ja haridusasutused konkureerivad täna üksteisega, aga tegelikult mure on ühine. Kui küsida, mida me saame poole aastaga ära teha, siis mina ei oska sellele küsimusele küll vastata. Kvalifitseeritud tugispetsialiste liigub ikkagi väga-väga vähe," selgitas Eiert.

Kerda Eierti arvates võiks omavalitsustele appi tulla maakondlik HEV-tugikeskus.

"Mõte on see, et kui kõik tugispetsialistid on koondunud ühe keskuse alla, siis kui kuskil asutuses on mingi väga eriline mure, siis on keskusest abi kohe võtta seda muret leevendama. Või see, et meil läheb kuskilt koolist-lasteaiast tugispetsialist ära, siis selle keskuse ülesanne on kohe see mure ära lahendada. Me ei saa jätta tühja auku sinna sisse," rääkis Eiert.

Narva linnavalitsus pelgab, et kui eesti keelt kõrgtasemel mittevaldavad logopeedid lasteaedadest või koolidest lahkuvad, hakkavad nad ettevõtjatena sama teenust lastele raha eest pakkuma.