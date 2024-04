Kallase sõnul ei jõua järgmisse riigieelarvesse enam maksutõuse kavandada

"Tõesti me oleme lähtunud, et hea tava on, et maksuotsused peavad olema vastu võetud kuus kuud enne nende jõustumist. Uute maksude kehtestamisel on, jah, see piir. Kui me täna otsustasime valitsuses saata need asjad riigikokku, siis selle menetluse me oleme arvestanud niimoodi, et ta peaks jõudma enne jaanipäeva vastu võetud, enne kui riigikogu läheb valijatega suvekohtumistele, siis jah, sellesse ajaraami rohkem ei mahu," ütles Kallas valitsuse pressikonverentsil.

ERR-i reporter Toomas Pott küsis Kallaselt, kas sel juhul plaanib valitsus hakata täitma järgmise aasta eelarveauku kärbetega.

"Kohati mulle tundub, et me oleme teinud vea sellega, et me oleme informeerinud avalikkust, et me iga kuu neid koosolekuid peame. Otsuseid me teeme augustis. See, et me neid koosolekuid peame, on selleks, et jõuda parematele kokkulepetele augustis. Aga kokkulepetele me jõuame augustis. See on meie sisene töö protseduur. Loomulikult me järjest käime läbi neid tükke, mida veel saaks teha. Aga lõppkokkuvõttes me peame kogu selle pildi saama kokku augustiks ja selle jaoks me teeme tööd," vastas Kallas.

"Kui me ei suuda neid auke täita, siis on meie defitsiit suurem kui lubatud. Ja kui meie defitsiit on suurem kui lubatud, siis järgneb sellele rikkumismenetlus. Aga meil siiski on sinna veel aega. Ja tõesti, mitte kunagi varem ei ole tehtud nii, et seda riigieelarvet ja eelarvestrateegiat arutatakse iga kuu selleks, et me jõuaksime kaalutud otsusteni, et me saaksime ennem teha sammud ära, et me augustis saaksime kindlamatele alustele selle riigieelarve ja riigi eelarvestrateegia ehitada," lisas Reformierakonna juht Kallas.

Tsahkna: tulemas on väga rasked otsused

Välisminister ja erakonna Eesti 200 esimees Margus Tsahkna ütles, et olukorra tõsidus ei ole poliitikutele ja ka ühiskonnale kohale jõudnud. "Et meil on tõepoolest kuskil miljard seda auku ja seda ei saa minna täitma, et ütleme, et üks maks või teine maks. Kindlasti üks asi, mida me oleme arutanud, on kulude kokkuhoid. Kuidas see toimub, see on hoopis teine küsimus ja lõplikud otsused sünnivad augustis," rääkis Tsahkna.

"Väga rasked otsused on tulemas. Mingit imelaeva ei tule mitte kuskilt. Ja see koalitsioon on minu hinnangul võimeline neid otsuseid langetama, isegi kui meil on maailmavaatelisi erinevusi. Kui sotsid räägivad, et nad tahavad maksutõuse, siis meie ütleme, et me maksutõuse ei taha, vaatame enne teistele meetmetele otsa," lausus Tsahkna.

Tsahkna viitas, et näiteks Soomes arutab valitsus praegu pensionide langetamise üle. "See on see tõsiduse aste, me siin ei räägi sellest absoluutselt," lausus ta.

"Mulle meeldib see, et me ei saa kokku augustis kuskil mõisas või kuskil muus keldris ja siis oleme 24 tundi kinni söömata ja joomata ja siis tuleme välja geniaalsete lahendustega, mis lõpuks selgub, et ei pruugi lahendus olla. Me iga kuu saame kokku ja vaatame sellele seisule otsa," ütles ta veel.