Haapsalus käib Läänemaa viimaste aastakümnete mahukaim elamuarendus

Scandium Kinnisvara tegevjuht Maido Lüiste ütles, et Marienholmi esimese etapi investeering on umbes 15 miljonit eurot. Hoolimata sellest, et Eesti kinnisvaraturul vähenes mullu tehingute arv märkimisväärselt, on Marienholm Lüiste sõnul oma unikaalse asukoha tõttu perspektiivikas arendus ja esimeses etapis valmivast 50 korterist on praeguseks müüdud veidi üle poole.

"Mis selle staadiumi kohta, kus me täna oleme, on enam kui küll. Meil on üle aasta minna veel ehitusega ja tavaliselt müüakse ka siis, kui korterid on valmis, neid veel mõnda aega. Oleme väga rahul hetkestaadiumiga ja oleme kavandamas juba järgmist etappi. Ilmselt on see pool sellest tänasest etapist. Esimeses etapis oli loomulik ja mõistlik tervikuna viis maja korraga teha ja järgmine on ilmselt 25 korterit," lausus Scandium Kinnisvara tegevjuht Maido Lüiste.