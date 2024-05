Ekspertide sõnul hakkab ehitusturg paari aasta pärast kosuma

Statistikaameti andmetel vähenes esimeses kvartalis ehitusturu maht 14 protsenti võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Hooneid ehitati viiendiku võrra vähem ja rajatisi üks protsent rohkem.

"Hoonete valdkond on viimase aasta jooksul oluliselt kukkunud. Rajatiste valdkond kukkus juba varem. Kui me räägime teedeehitusest, siis see on juba mitu aastat järjest, kus investeeringud on kokku tõmmatud. Ja ega meil ka väga palju muid rajatisi ei ehitata, ei planeerita praegu riigi poolt. Aga just hoonete valdkond, seda nii riigisektoris kui ka erasektoris," rääkis Nordeconi juhatuse liige Tarmo Pohlak.

Tema sõnul üritab erasektor riigi kõrval siiski uusi projekte tellida, kuid ka siin on hangete arv vähenenud. Turul on jätkuvalt ebakindlus nii kinnisvaraarendajatel kui ka koduostjatel, lisas Pohlak.

Ehitussekor hakkab kosuma ilmselt alles 2026. aastal.

"Siis võiks hakata paranema. Sinnamaani meil on jätkuvalt keerukad ajad ja mahud tõmbuvad veelgi kokku, seda näitavad erinevad indikaatorid ja ettevõtjate sisetunne," ütles Pohlak.

Kinnisvaramüüja ja -arendaja 1Partneri juhi Martin Vahteri sõnul näitab ehitusturu kehv seis, et see on kinnisvaraturust ühe aasta võrra maas. Pikaajalise keskmise järgi ei olnud mullu kinnisvaraturul hea aasta.

"Ehk siis endiselt umbes veerand kuni kolmandik on kinnivaraturg vähemaktiivne. See on juba tegelikult teist aastat järjest ehk selle aasta algus oli võrreldes eelmise aastaga veel veidi passiivsem, kuid maikuu ja aprill on näidanud, et me oleme umbes samas tempos, mis oli siis eelmine aasta," rääkis Vahter.

Ehituslubasid väljastati eluruumi ehitamiseks ligi viiendiku võrra vähem kui aasta varem. Uus Maa analüütiku Igor Habali sõnul on aga varem võetud ehituslubasid vajadusest tunduvalt rohkem.

"Arendajad ikkagi eeldasid, et müügiperioodid on lühemad ja aktiivsus on suurem, sest täna on ikkagi pilt näidanud, et aktiivsuse langus on päris suur uusarendustes, isegi mitu korda. Täna on aktiivsus kasvanud, aga see aktiivsus ei ole piisav, et arendajad hakkaksid täna neid ehituslubasid realiseerima," rääkis Habal.