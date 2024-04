Keskpank asub intressimäärasid langetama tõenäoliselt juunis

Keskpanga presidendi Christine Lagarde'i pressikonverentsilt oodati eelkõige vihjet, kas juunis alustatakse intressimäärade langetamisega.

"Kui värskemad hinnangud edasisele inflatsioonile, alusinflatsiooni muutus ja rahapoliitika mõju suurendavad ka edaspidi meie arusaama, et inflatsioon on liikumas eesmärgile lähemale ja seda püsivalt, siis oleks kohane leevendada ka rahapoliitikat," lausus Lagarde.

Lagarde'i hoolikalt valitud sõnad viitavad, et vastus on tõenäoliselt jah.

"Arvan, et juunikuise intressimäära langetamise tõenäosus on suurenenud, sest Euroopa Keskpank on muutnud sõnastust, millega oma kavatsustele viidatakse. Nüüd ütlesid nad, et kui lähemate kuude majandusnäitajad suurendavad nõukogu kindlust, et inflatsioon on jätkusuutlikult lähenemas kahe protsendi eesmärgile, siis võib intresside langetamine olla asjakohane. Seega ma arvan, et juuni langetus on tõenäoline," lausus mõttekoja Bruegel vanemteadur Zsolt Darvas.

Eelkõige on juunikuise langetuse suhtes kahtlusi õhku visanud kolmapäeval avaldatud USA inflatsiooninäitajad, mis pöörasid kasvule. Selle tulemusena ei langeta Ameerika Ühendriikide föderaalreserv lähikuudel tõenäoliselt enda intressimäärasid.

"Me sõltume andmetest, me ei sõltu föderaalreservist. Tegemist polnud ka mitte föderaalreservi, vaid tarbijahinnaindeksiga. Loomulikult kõik, mis juhtub, loeb ka meile," ütles Lagarde.

Darvase hinnangul viitab see asjaolule, et USA majanduskasv on euroalast märksa tugevam. Samas ei tasu arvata, et sealsed näitajad ja otsused üldse Euroopat ei mõjuta.

"Finantsturud on tugevalt läbi põimunud. Seega sellel, mis toimub USA-s, on mõju ka sellele, mis toimub euroalal. Ja juhul kui föderaalreserv lükkab edasi intresside langetusi, saab see olema ka hoiatav sõnum Euroopa Keskpangale sellega mitte kiirustada," nentis ta.