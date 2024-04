Riigimetsas algas lindude pesitsusrahu, kui kaks ja pool kuud ei tehta tavapärasaed raietöid, et mitte häirida metsalinde nende pesitsusperioodil. Linnurahust peavad üldjuhul kinni ka erametsaomanikud.

Võru linna lähedal asuval metsateel koguti esmaspäeval veel viimased palgid virna, sest seal linnurahu ajal rohkem metsa ei lõigata. Riigimetsas on pesitsusrahust kinni peetud üle 20 aasta.

"Linnurahu tänasest päevast hakkas kehtima selliselt, et tavapäraseid raietöid metsas enam ei tehta. Harvesterijuhid saavad nüüd kaks pool kuud puhata riigimetsast. Ega suvine saematerjal ei olegi kõige väärtuslikum, rikneb kiiresti ja saeveskid tahavad samuti puhata. Aga metsamaterjali logistika jääb ju ikkagi, see häirib natuke linde ja oksahunnikud tuleb antud alal kokku korjata. Ja tegeleme veel ka üraskilankidega," selgitas RMK Võrumaa varumisjuht Rein Kivioja.

Võrumaa Metsaühistu juht Erki Sok ütles, et pesitsusrahu perioodist kinnipidamine on tähtis ka erametsaomanikele.

"Põhiline metsatöö toimub ikkagi talvel ja nüüd on aeg panustada uue metsa saamisele – istutamisele, külvamisele, aeg üle vaadata, kuidas varasemalt istutatud taimed on talve üle elanud jne. Tegevust metsas jätkub, aga saab seda teha niimoodi, et lindusid ei häiri," ütles ta.