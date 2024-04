ÜRO: Iisraeli sõdurid peavad lõpetama rünnakute soosimise Läänekaldal

ÜRO teatas teisipäeval, et Iisraeli julgeolekujõud peavad viivitamatult lõpetama oma aktiivse toetuse Läänekaldal toimuvatele asunike korraldatud rünnakutele palestiinlaste vastu.

ÜRO inimõigusbüroo taunis Iisraeli asunike pidevaid rünnakuid Jordani jõe Läänekaldal elavate palestiinlaste vastu, mida sageli viiakse läbi Iisraeli julgeolekujõudude toega.

ÜRO avaldas teate kaks tundi pärast seda, kui Iisraeli asunike poolt tapeti kaks palestiinlast. Tapmisi on seostatud kättemaksuga seoses möödunud nädalavahetusel toimunud 14-aastase Iisraeli poisi mõrvaga.

"Iisraeli võimud peavad vältima edasisi rünnakuid, sealhulgas võtma vastutuseke need, kes on süüdi," ütles ÜRO inimõigusbüroo kõneisik Ravina Shamdasani Genfis ajakirjanikele.

Shamdasani osutas, et pärast 14-aastase iisraellase tapmist nädalavahetusel, on kättemaksurünnakutes tapetud neli palestiinlast, nende seas laps, ja hävitatud palestiinlaste vara.

ÜRO inimõigusbüroo teabe kohaselt tungisid relvastatud asunikud ja Iisraeli väed mitmesse linna ja külasse.

"Teadete kohaselt said kümned palestiinlased asunike ja Iisraeli julgeolekujõudude käe läbi vigastada, sealhulgas tulirelvadest, ning põletati sadu kodusid ja autosid," lisas Shamdasani.

ÜRO tõi välja ka teated, mille kohaselt on asunikud rajanud viimasel mõnel päeval vähemalt kaks uut tugipunkti Jordani orus ja Lõuna-Hebroni kõrgendikel.

Tugipunktid asuvad Shamdasani sõnul palestiina kogukondade lähedal, mida asunikud on viimastel kuudel korduvalt rünnanud ja kus kohalikud on silmitsi vahetu ohuga, et nad sunnitakse oma kodudest ja maalt lahkuma.

"Iisrael peab võtma kasutusele meetmed, et taastada ja tagada, niivõrd kui see on võimalik, avalik kord ning ohutus okupeeritud Läänekaldal," ütles Shamdasani.

Palestiina andmetel on pärast oktoobris toimunud Hamasi terrorirünnakut Iisraeli vastu, Iisraeli vägede ja asunike rünnakute tagajärjel Läänekaldal hukkunud vähemalt 468 palestiinlast.