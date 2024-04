Vanemad on saatnud lapsi lasteaeda nutikellaga salvestama

Tallinnas on teada juhtumeid, kus laps salvestas vanema mahitusel lasteaias toimuvat. Andmekaitse inspektsioon sellisel juhul trahvima ei torma, kuid paneb emadele-isadele südamele, et nii rikutakse suhted lapsega.

ERR-ini jõudsid kuuldused, et Tallinna lasteaedades on tekkinud probleeme sellega, et lapsed salvestavad salaja lasteaias toimuvat. Haridusameti juhataja Kaarel Rundu ütles, et tõepoolest on sel õppeaastal jõudnud ametini kaks sellist juhtumit eri linnaosadest, kus lapsed kasutasid lasteaias ümbritseva jäädvustamiseks nutikella.

"Nii palju kui meie teame, siis lapsevanem agiteeris oma last tegema eraviisilist jälitustegevust. Ühel juhul oli tegemist konfliktiga ja teisel juhul oli tegemist lapsevanemaga, kes soovis saada rohkem infot, kui ta võib-olla oleks pidanud," kirjeldas Rundu.

Rundu rõhutas, et igasugune eraviisiline jälitustegevus on keelatud, kuna see võib kahjustada ka teisi lasteaias või koolis viibijaid. Samuti kehtivad sellisele tegevusele andmekaitsenõuded ning nende rikkumise eest võib oodata karistus.

"Haridusameti vaatest on ikkagi tähtis see, et kui on mingid olukorrad, mis nõuavad osapoolte koostööd ja omavahelist suhtlust, siis tuleks esimesena pöörduda kas oma rühmaõpetaja või klassijuhataja poole, vajadusel kaasata direktor. Ja kui tõesti on veel vaja abi kas lepitamisel või suhete klaarimisel, siis kindlasti haridusamet tuleb ka. Nutiseadmed peaksid olema seotud ikkagi õppetegevusega," rääkis Rundu.

Haridusameti juht ütles, et oluline on lasteasutuse kodukorras täpselt ära reguleerida nutiseadmete kasutus.

Rundu sõnul on koolides reeglid paigas, kuid kuna väiksematele lastele üldjuhul nutiseadmeid kaasa ei anta, ei ole ka lasteaiad paljuski sellele varem tähelepanu pööranud.

Lapsevanemaid trahvima ei hakata

Andmekaitse inspektsiooni (AKI) vaatest muutub selline lasteaias salvestamine rikkumiseks siis, kui salvestis edastatakse kolmandatele osapooltele või see avalikustatakse, ütles AKI jurist Kadri Levand.

"Aga kui vanem kuulab seda pereringis, siis see on isiklik otstarve, isikuandmete kaitse üldmäärus ei kohaldu, ehk inspektsioon ei saa enne ka sekkuda."

Kõnealustest juhtumitest Tallinnas AKI-t teavitatud ei ole ja kui ka selline juhtum jõuaks nende lauale, siis trahvimist pigem ei järgneks.

"Võib-olla kõige targem on see vanem kutsuda lihtsalt vestlusele ja aru saada, miks ta seda teeb. Me trahvime selles olukorras, kus midagi muud ei aita, inimene ei saa aru, tahab jätkata seda tegevust. Trahvimine ei ole number üks, me peame alati valima kõige mõjusama meetme, mis ennetab, et edaspidi ta midagi sellist ei teeks," selgitas jurist.

Kuigi lapsevanem võib õigustada sellist salaja salvestamist oma lapse kaitsmisega, läheb ta hoopis vastuollu lapse õigustega, leidis Levand.

"Ka lastekaitseseadus toob välja, et esikohale tuleb seada lapse huvid. Ükski vanem ei taha, et näiteks töö juures keegi salvestaks iga tema liikumist, tegevust, vestlust, aga siis nad teevad seda enda lapsega, kellel ei ole võimalik enda õigusi kaitsta," ütles Levand.

Levandi hinnangul vanemad ei mõtle, et kasvatavad sedasi oma last teadmises ja hirmus, et neid pidevalt jälgitakse. Seepeale õpivad need lapsed, et peaksid ise samasuguseks muutuma ja teisi igal sammul salvestama.

"Tegelikult see psühholoogiline mõju, ma arvan, on veel oluliselt suurem, kui kõik need õiguslikud küsimused. See vanem võib-olla kaotab igasuguse usaldussuhte oma lapsega, kui ta lapsele nii teeb juba varakult peale," rääkis AKI jurist.

Lapsevanemad ei tea piisavalt isikuandmete kaitsest

Haridusministeeriumini ei ole jõudnud teateid selle kohta, et lasteaias nutiseadmetega lindistataks, ütles alushariduse valdkonna juht Maila Rajamets.

"Üleüldiselt inimeste ja sealhulgas ka lapsevanemate teadmised isikuandmete kaitsest on vähesed. See teadlikkus kasvab aeglasemalt kui digivõimaluste kättesaadavus ja selle tõttu ilmselt lapsevanemad ei taipagi piire võib-olla ka oma lastele seada," arutles Rajamets.

Ka tema juhtis tähelepanu, et lasteaia ülesanne on aidata turvalist keskkonda tagada oma kodukorras, kus võiksid olla reeglid igasugusele salvestamisele, ka filmimisele ja pildistamisele. Lisaks on andmekaitse inspektsioon välja töötanud spetsiaalsed juhised laste- ja haridusasutustele.

"Avatud suhtlemine peaks olema mõlemalt poolt. Nii lasteaia poolt, et paremini selgitada, kuidas need päevad seal välja näevad ja mida tehakse. Ja samamoodi vanemate poolt, et kui sa tõepoolest usaldad oma lapse kvalifitseeritud õpetajate juurde, siis see ei ole lahendus, et me mingisugusel moel salvestame seda tegevust, mis seal toimub," rääkis Rajamets.