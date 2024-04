Orban alustas oma erakonna Euroopa Parlamendi kampaaniat

Ungari peaminister Viktor Orban avas reedel oma partei Euroopa Parlamendi valimiskampaania. Ta nimetas EL-i on rõhuvaks jõuks, mis on muutnud ühenduse liikmesriigid Ukraina sõja aktiivseteks osalisteks.

Ungari peaminister Viktor Orbani erakonna Fideszi valimiskampaania avaüritus oli tavatult lühike, kestes ainult umbes 45 minutit. Sõltumatut meediat üritusele ei lubatud.

Orbáni enda esinemine kestis umbes veerand tundi. Ta käsitles teemasid, mis on tal aastaid olnud kesksel kohal – immigratsiooni tõrjumine ja vaenulikkus LGBTQ+ õiguste suhtes, lisaks väited, et EL on püüdnud Ungarile oma tahet peale suruda.

"Nad näevad sõda Ukrainas enda sõjana ja nad võitlevad nagu see oleks nende enda sõda," ütles Ungari valitsusjuht Euroopa Liidu liidrite kohta. "Juhtkond Brüsselis peab lahkuma," ütles Orban. "See ei vääri teist võimalust. Brüsselis peab toimuma muutus."

Populistlikku liidrit ootavad ees oma 14-aastase valitsemisaja ühed raskemad valimised – tema riigi majandus on languses, armuandmisskandaal nõrgestab tema perekondlike väärtuste platvormi ja uus poliitiline oponent Peter Magyar ähvardab status quo ümber pöörata.

Vaatamata nendele väljakutsetele, on Orbani Fidesz endiselt Ungari populaarseim partei, kuid endise erakonnaliikme Peter Magyar esiletõus peaministri häälekaks kriitikuks, on tekitanud erakonnas ebakindlust.

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 6.–9. juunil.