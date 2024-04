Vene võimud evakueerivad üleujutuse tõttu inimesi Kurgani oblastis

"Tekkis üleujutuse oht. Toimub evakuatsioon. Võtke lapsed, eakad ja liikumisraskustega lähedased ning lemmikloomad, haarake kaasa dokumendid, olulised asjad ja ravimid ning lahkuge ohtlikust tsoonist," öeldi oblastivõimude üleskutses.

Korraldus puudutab eelkõige Kurgani linna Kirovi silla lähistel elavaid inimesi, kuna Toboli jõgi on tõusnud 1013 sentimeetri võrra üle tavapärase taseme. Veetaseme nii suure tõusu on põhjustanud lumesulamisvesi ja juba enne talve läbivettinud maapinnale sadanud tugev vihm.

Venemaa Uurali piirkond ja Põhja-Kasahstan kannatavad praegusel aastaajal sageli üleujutuste all, kuid tänavused uputused on inimeste mälestuste kohaselt kõige hullemad. Kurgani võimude teatel on Toboli jõe tase juba ületanud viimase 30 aasta rekordtaseme.

Kurganis asub Venemaa sõjatööstuskompleksi oluline osa – hiiglaslik tehas, mis toodab jalaväe lahingumasinaid armee jaoks ja mille järele on suur nõudlus Ukrainas, kus Vene väed peavad oma agessioonisõda. Seni puuduvad teated, et tehas Kurganmašzavod oleks kannatada saanud.

Uudisteagentuur TASS teatas hädaabiteenistustele viidates, et Toboli veetase peaks saavutama haripunkti järgmise kahe kuni kolme päeva jooksul.

Teises üleujutustest mõjutatud piirkonnas, Orenburgi oblastis, on sealsete võimude teatel veetase hakanud alanema.

Reedel alustas üleujutuse tõttu tootmise peatanud Orski naftatöötlemistehas kütusetootmist, mis oli 8. aprillil pidanud töö peatama.