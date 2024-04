WSJ: USA ettevõtted vähendavad mitmekesisuse mainimist aastaaruannetes

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et DEI ( mitmekesisus, võrdsus ja kaasatus) programmid sattusid USA-s juriidilise surve alla ning kümned USA firmad kaotasid investoritele esitatavates aastaaruannetes viited mitmekesisusele.

Enamasti väidavad ettevõtted, et nad jätkavad DEI programmide edendamist. Mõned ettevõtted muutsid aga DEI programmide kirjeldusi või tegid need lühemaks. Muudatused on seotud viimaste poliitiliste ja juriidiliste arengutega.

2023. aastal otsustas USA ülemkohus, et rassikuuluvust ei tohi tudengite ülikooli vastuvõtmisel edaspidi enam arvestada. Ülemkohus leidis toona, et rassilise kuuluvuse arvestamine on vastuolus põhiseadusega. Pärast Hamasi rünnakut Iisraeli vastu kasvas DEI programmide-vastane kriitika veelgi. Ettevõtted üritavad seetõttu uue olukorraga kohaneda.

Hiljutised muutused peegeldavad seda, kuidas USA firmad üritavad nüüd toime tulla nii DEI kriitikute kui ka pooldajate survega.

Näiteks jaekett Kohl ei teata enam, et kasvatab edu saavutamiseks "mitmekülgseid juhte". Oma viimases aruandes teatas firma, et ettevõtte prioriteediks on juhtide arendamine ja koolitamine. GameStop eemaldas oma loendist mitmekesisuse ja kaasamise mainimise.

Viimased andmed näitavad, et enamik ettevõtteid ei tee oma mitmekesisuse püüdlustes olulisi muudatusi. Ka Kohli pressiesindaja teatas, et firma jätkab DEI programmide edendamist. Siiski mainitakse DEI-ga seotud eesmärke üha vähem, kuna konservatiivsed aktivistid leiavad, et sellised programmid on diskrimineerivad.

Eksperdid ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et firmad muretsevad nüüd õiguslike tagajärgede pärast. Aastaaruannete kaudu suhtlevad ettevõtjad mitte ainult investorite ja reguleerivate asutustega, vaid ka konkurentide, tarnijate ja töötajatega. Firmad kaaluvad nüüd, kuidas ja mil määral mainida oma aastaaruandes DEI-ga seotud programme

"Nii, et kui nad midagi ei ütle, siis on kõrvalseisjatel raskem teada saada, mis tegelikult toimub. Kui nad midagi ütlevad, siis on see avalik ja kui see on avalik, siis saavad kõrvalised isikud nende tegevust üksikasjalikumalt uurida," ütles Wisconsini ülikooli professor Ivy Feng.