Herem: järgnevatel aastatel võiks kaitsekulutused tõsta viiele protsendile SKP-st

Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem ütles Vikerraadio "Välistunnis", et järgneval kahel aastal tuleks tõsta Eesti kaitsekulud viiele protsendile sisemajanduse koguproduktist (SKP), et osta 1,5 miljardi euro eest vajalikku laskemoona, mis võimaldaks sõja pidamist vaenlasega mitte kontaktis olles, vaid kaugemal.

Herem rääkis, et protsent millestki on natuke liiga üldine ja kaitsevägi võiks välja öelda konkreetsed summad, mida tuleks riigikaitsesse lähiaastatel panna.

"Järgmistel aastatel peaks kaitse-eelarve olema oluliselt suurem kui praegu ja siis oleks ta jälle natuke väiksem, sest me oskame arvestada kui palju läheb hankele ja kui palju ülalpidamisele. See ei peaks olema järgmised 10 aastat viis protsenti, äkki järgmised kaks aastat viis protsenti ja siis natuke allpool," sõnas Herem ja ütles, et tegemist poleks lihtsalt lisaraha küsimisega, vaid "konkreetselt operatsionaliseeritud vajadusega".

Herem rõhutas, et küsimus on selles, kui palju on Eestil aega.

"Kui Venemaa tuleb Ukrainast välja, siis kulub mõni aasta end ette valmistada. Mina arvan, et meil ei pruugi olla rohkem kui kolm aastat. Oleme teinud arvutusi, aga 1,5 miljardit laskemoonast tuleb puudu," sõnas Herem.

Kaitseväe juhataja selgitas, et on teada, kui palju Vene vägesid võiks Eesti vastu tulla ja mis on vaja teha, et agressioon kiiresti seisma panna.

"See ei ole Eesti üksinda, vaid meie koos liitlastega, aga peame oma osa ette kulutama. Laskemoona peale oleks see 1,5 miljardit. See tähendab sõja pidamist, kus enamus sihtmärke hävitatakse mitte meiega kontaktis olles, vaid meist kaugemal. Ja see on see koht, kus ukrainlased on täna hädas. Nad saavad hävitada vaid neid vaenlasi, kellega on nad ninapidi koos," sõnas Herem.

Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm lisas, et 1,5 miljardi suurune summa ei ole puudu ideaalist, vaid miinimumist ja hädavajadusest.

Salm selgitas, et kui kaitsekulutuste osakaal on kolm protsenti SKP-st, siis on see jämedalt 9-10 protsenti riigieelarvest.

"[Rahandusministeeriumi] Kevadprognoos tähendab, et järgmise nelja aasta jooksul on meil 170 miljonit eurot vähem raha kui oli seni. See on nüüd valitsuse otsustada, kas ja mismoodi selle numbriga tegeleda," sõnas Salm.

Kantsleri sõnul räägime me riigikaitse puhul küll suurtest protsentidest, aga nominaalselt võttes on summad väga väikesed.

"Nominaalides numbrite juures kutsutakse seda väikeseks ja keskmiseks ettevõtteks, mida me kaitsesse paneme. Ameerika Ühendriigid kulutavad selle summa ära, mida meie paneme aastas riigikaitsesse, väiksema aja jooksul kui see, mis võtab aega Tallinnast lennukiga Washingtoni lendamine," sõnas Salm.

