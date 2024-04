Maist tõuseb mitme energiakandja aktsiis

Alates maist suureneb elektri aktsiis 45 protsenti. See tähendab, et kui praegu on ühe megavatt-tunni elektrienergia aktsiis üks euro, siis edaspidi on see 1,45 eurot megavatt-tunni kohta. Aktsiisi mõju kodutarbijale pole suur, sest selle osakaal elektriarvest moodustab väikese osa, ütles Enefit Eesti turu juht Santa Tohver.

"Näiteks kui klient tarbib 300 kilovatt-tundi kuus, siis ta maksab 30 senti praegu elektriaktsiisi ja edaspidi ta maksab 44 senti ehk vahe on 14 senti," lausus Tohver.

Tema sõnul mõjutab see ka näiteks energiamahukat tootmist vähesel määral.

"Siin muidugi me ei räägi enam sentidest, siin on juba eurod, aga ikkagi kogu elektrienergiaaktsiis koguarves moodustab väga väikse osa," ütles Tohver.

Aktsiisitõusust jäävad puutumata bensiin ja eriotstarbelised diislikütused, kuid tavalise diislikütuse aktsiis tõuseb ligi seitse protsenti. Diislikütusega sõidavad aga pooled Eesti sõiduautod.

"Mõju koos käibemaksuga on tarbija jaoks 3,3 senti ühe liitri kohta, see on tõus. See ju otsene kulu on, mida kõik kütusemüüjad peavad hakkama riigile tasuma. Loomulikult sõltub, kui palju on tanklates jäägid 1. mai seisuga, et aga suure tõenäosusega see aktsiis jõuab kliendini lähima nädala jooksul alates aktsiisitõusust," lausus Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.

Maagaasi aktsiis tõuseb samuti ligi 20 protsenti. Lisaks tõuseb mootorigaasi aktsiis alla viie protsendi ja ka kütteõlide aktsiis suureneb. Aktsiisitõusude kogumõju inflatsioonile pole rahandusministeeriumi hinnangul suur.

"Aastases arvestuses on (mõju) umbes 0,07 protsendipunkti ehk kui me tänavuseks hinnatõusuks ootame 3,4 protsenti ja need aktsiisitõusud rakenduvad 1. maist, et siis ilma nende aktsiisitõusude mõjuta oleks hinnatõus 3,4 asemel 3,35 protsenti," ütles rahandusministeeriumi makromajanduse talituse juhataja Erki Lõhmuste.

Tegelikult lõpetab valitsus aktsiisitõusudega Covidi ajal kehtinud soodustused.

"Nii käesoleva kui ka järgneva kolme aasta jooksul maikuus tõusevad energiakandjate aktsiisimäärad, millega me diisli, maagaasi ja elektri puhul liigume tagasi koroonaeelsele tasemele," ütles Lõhmuste.

Kärsna sõnul kallineb diislikütus aktsiisitõusude lõpuks 13–14 sendi võrra liitri kohta.