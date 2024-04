Kuremäe kloostri usujuhtide sõnul peab Eesti riik ise Moskvaga läbirääkimisi pidama

Siseminister Lauri Läänemets sõitis teisipäeva hommikul Kuremäe kloostrisse, et veenda sealseid usujuhte kloostrit end Moskva ja kogu Venemaa patriarhi alluvusest lahti haakima. Kõige parem oleks, kui nad teeksid seda vabatahtlikult, sõnas siseminister.

Kuremäe ehk Pühtitsa klooster teatas peale kohtumist, et Moskva patriarhaadile allumine ehk stavropigiaalne staatus on kirjutatud kloostri põhikirja, kus on öeldud, et jurisdiktsiooni vahetus pole võimalik. "Järelikult, klooster ei saa ise algatada stavropigiaalsest staatusest keeldumist," märgiti pressiteates.

"Kui Eesti vabariigi valitsus siseministri isikus käib peale kloostri jurisdiktsiooni muutmise osas, siis valitsus kui protsessi initsiaator võib ise pöörduda patriarh Kirilli poole ettepanekuga muuta kehtetuks Pühtitsa kloostrilt stavropigiaalne staatus," teatas klooster

Iguumenja Filareta märkis, et see tee on kloostri õdede jaoks kanooniliselt legitiimne.

Pressiteates lisati, et kloostri jaoks on ainukeseks stavropigiaalse staatuse kehtetuks tunnistamise protsessi lubatud tulemuseks Eesti valitsuse garantii, mis võimaldab kloostril endal valida jurisdiktsiooni ja klooster ei peaks tundma mitte mingit survet selles küsimuses.

Klooster märkis ka, et kohtumisel Läänemetsaga nõustusid mõlemad pooled , et oma eksistentsi jooksul pole Pühtitsa klooster end kompromiteerinud osalusega poliitilistes aktsioonides ning pole võimaldanud mitte mingitel poliitilistel jõududel endaga manipuleerida.

Kuremäe klooster sai stavropigiaalse staatuse Patriarh Aleksi II-lt 1990. aastal. "Kloostri jaoks on mälestus sellest patriarhist püha, kuna "Hruštšovi ajastul", olles ülemhingekarjane, päästis ta kloostri sulgemisest," märgiti pressiteates.