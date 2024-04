Läänemets sõitis Kuremäele, et veenda kloostrit lahkuma Moskva alluvusest

Läänemets ütles, et tema külastuse eesmärk on ühelt poolt kinnitada, et Eesti vabariigi valitsus usuasjadesse sekkuma ei hakka, aga teistpidi tahab ta selgitada kloostrile valitsuse seisukohta, mis puudutab kloostri ja kirikute ja koguduste allumist otsesest Vene patriarhile ja seega Kremli režiimile.

"Tõesti tuleb ka teemaks vähemalt meie poolt, et kas ja mil viisil on võimalik kloostril ise need sammud teha, et sisuline alluvus Moskva patriarhile lõpetada," sõnas Läänemets.

Läänemets ütles ka, et tema teada võetakse siseministeeriumi delegatsioon Kuremäel vastu väga viisakalt ja suhtutakse sellesse teemasse tõsiselt.

"Valitsuse poolt teeme kõik, et mingisugust eskaleerumist Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirikutes ei toimuks ja täna me oleme öelnud välja kaks asja. Esiteks väga selgelt, et julgeolekuloogikast ei saa sisulist alluvust olla usujuhile, kes ütles, et Eesti riiki ei peaks olemas olema ja teiselt poolt, et valitsus püüab anda kirikutele võimaluse seda kõike teha nende enda otsuse järgi, nii nagu nad õigeks peavad. See vabatahtlik tee oleks kõige mõistlikum, aga loomulikult eeldab see selgitamist ja läbirääkimist," sõnas Läänemets.

Läänemets sõnas, et kirikuhooned jäävad kindlasti avatuks, kogudused peavad saama edasi tegutseda ja samamoodi klooster ka. "Loomulikult nende [kloostri ja kirikuga], mis on patriarh Kirillile otsealluvad, on need väljakutsed, et kui nad ise neid otsuseid ei tee, siis riik ühel hetkel peab kohtu kaudu näiteks sundlõpetamist taotlema. Siis on küsimus keerulisem, aga seal ka on võimalik lahendusi kindlasti leida," sõnas Läänemets.

Eks see usuteema on tundlik ja raske teema, nentis siseminister. "Me ka täna hommikul vaatasime, et on eri uudisteportaale loodud või kasutatakse olemasolevaid, kus valeinfot juba päris usinalt levitatakse. Peame aru saama, kust läheb kriitika ja mure ja kust on juba tegemist Venemaa poolt õla alla saanud valeinfo levitamisega," sõnas Läänemets.

Pühtitsa Jumalaema Uinumise Stavropigiaalne Naisklooster ehk Kuremäe klooster (ka Pühtitsa (Kuremäe) Uspenski naisklooster) on Moskva ja kogu Venemaa patriarhi otsealluvuses olev Vene õigeusu kiriku nunnaklooster Eestis Alutaguse vallas Kuremäe külas. Klooster on rajatud aastatel 1892–1895 ning seal elab üle saja nunna ja noviitsi.

Siseministeeriumi ametnikud kavandavad kohtumisi Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku (MPEÕK) kogudustega, et veenda neid lahkuma Moskva patriarhaadi alt, mida riigikogu valmistub tunnistama Venemaa agressiooni toetavaks organisatsiooniks.