Läti keskpank sai mullu 54 miljonit eurot kahjumit

Läti keskpank avaldas kolmapäeval oma 2023. aasta majandustulemused, millest selgus, et pank sai mullu 54 miljonit eurot kahjumit.

Läti pank teatas, et pank lõpetas 2023. aasta 54 miljoni euro suuruse kahjumiga, kuid see ei kahjusta keskpanga võimekust rakendada efektiivset rahapoliitikat.

Pank teatas, et tegemist on varem prognoositust paremate tulemustega, arvestades globaalseid geopoliitilisi ja majanduslikke arenguid.

Keskpanga kulla- ja finantsinvesteeringute väärtus kasvas aastaga viie protsendi võrra, reservide kogumaht 143 miljoni euro ehk 24 protsendi võrra. Samal ajal kasvasid keskpanga kulutused hoiustele märkimisväärselt, kuna Euroopa keskpank (ECB) tõstis intressimäärasid.

Keskpank teatas, et sarnaseid majandustulemusi oodatakse ka teiste riikide keskpankadelt, kuna nende peamiseks ülesandeks on rahapoliitika elluviimine. See nõuab otsustavaid meetmeid hinnatõusu ohjeldamiseks. Kui rahapoliitiline hoiak muutub ja intressimäärad langevad, võib Läti keskpank keskpikas perspektiivis jõuda kasumisse, vahendas LSM.