Google'i emafirma väärtus ületab varsti kahe triljoni dollari piiri

Alphabeti käive kasvas 80,5 miljardi dollarini, aasta tagasi samal perioodil oli see 69,8 miljardit dollarit. Analüütikud eeldasid varem, et firma käive küündib 79 miljardi dollarini. Alphabeti aktsia kerkis 13 protsenti ning see suurendas firma turuväärtust 250 miljardi dollari võrra.

Alphabet ühineb seetõttu kahe triljoni dollari klubiga, kuhu kuuluvad veel Microsoft, Apple ja Nvidia. Firma väärtus võib kahe triljoni piiri ületada juba reedel.

Alphabeti tegevjuht Sundar Pichai rääkis, et esimeses kvartalis tegid tugeva tulemuse nii Google'i otsingumootori äriüksus, YouTube'i üksus ning ka pilveäril läks hästi. Samuti jätkab Alphabet tehisintellekti arendamist.

Ka teiste USA tehnoloogiahiiglaste käsi käib hästi, Microsofti käive kerkis 17 protsenti ning küündis ligi 62 miljardi dollarini.