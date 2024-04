Kuremäe kloostri iguumenja: veresideme katkestamine Vene Õigeusu Kirikuga on võimatu

Kuremäe, ehk Pühtitsa kloostri iguumenja Filareta ütles avalikus kirjas kirikute nõukogule, et nad ei kavatse lahti öelda kanoonilisest sidemest Moskvaga, mida siseminister nõuab. See oleks tema sõnul võimatu, sest kloostri stavropigiaalne staatus on sisse kirjutatud kloostri Põhikirja.

"Maailmas – tolles maailmas, mis on väljaspool kloostri müüre – lõõmavad kired, tekivad vastuolud, lahvatavad sõjad, sealhulgas ka veel eilsete Venemaa ja Ukraina vennalike õigeusklike rahvaste vahel. Kloostri asukate jaoks on see Euroopa keskel lahvatanud relvastatud verine konflikt suure südamevalu allikaks. Oma pidevates palvetes palume me Jumalat ilmutada kõigile Tema jumalikku jõudu ja tuua rahu juurde selles karmis sõjalises kokkupõrkes osalejad, mis sunnib meid meenutama eelmiste maailmasõdade hirmsaid lehekülgi," seisis pöördumises.

Iguumenja kirjutas, et kloostri suureks kurvastuseks püütakse Pühtitsa kloostrit ja selle asukaid kaasata poliitilistesse vastuoludesse, mis on nunnade olemusele võõrad.

"Eesti Vabariigi võimud tahavad, et me katkestaks veresideme Vene Õigeusu Kirikuga, mis – tema eestseisja, Patriarh Kirilli isikus, - võttis selles relvastatud konfliktis omaks ühe pooltest. Teisiti öeldes, tahetakse, et me oma initsiatiivil ütleksime lahti stavropigiaalsest staatusest. Meie poolt on selline samm lihtsalt võimatu - Eesti riigivõimu esindajad muidugi võivad seda mitte teada ja mitte mõista, aga teie, meie vennad Kristuses, teate, mida tähendab kloostri jaoks tema kanooniline side Emakirikuga. Meie saa ja meil pole õigust ühepoolselt seda katkestada, kuna kloostri stavropigiaalne staatus on sisse kirjutatud meie kloostri Põhikirja, mida meil pole õigust omal tahtel muuta," kirjutas iguumenja.

"Klooster sai stavropigiaalse staatuse 1990.aastal tänu Patriarh Aleksius II (Rüdigeri) püüdlustele ja jõupingutustele. Kloostri nunnade jaoks on mälestus temast püha, kuna just tema, olles Tallinna ülemhingekarjane "hruštšovi" ajastul, päästis kloostri kinnipanemisest," seisis pöördumises.

Iguumenja Filaretu kirjutas, et riigi sekkumisele, rohkem kui sajandi jooksul välja kujunenud kloostri elukorraldusse, puudub mingigi ülesehitav mõte. "Kloostris palvetati ja tehti tööd Tsaari Venemaa ajal, Nõukogude Liidu ajal, Eesti Vabariigi ajal ja me loodame siiralt, et meilt ei võeta ära võimalust ka edaspidi pöörduda palvetes Jumala poole, et elu rahus oleks antud kogu Maale, kõikidele riikidele ja kõikidele rahvastele."

"Meie pöördume Teie kui kristlaste poole, sõltumata teie usutunnistusest, tungiva palvega osutada Pühtitsa kloostrile igakülgset toetust. Oleme kindlad, et iga usklik mõistab – igasugune poliitika ja seda enam, poliitiline surve, on absoluutselt mitteomased kloostri asukatele. Klooster on väljaspool poliitikat. Niisugune on meie kreedo. Ja me julgeme loota, et Teie palved aitavad viia selle objektiivse tõe Eesti Vabariigi võimudeni, kellesse me suhtume suure lugupidamisega," lõppes pöördumine.

Pühtitsa Jumalaema Uinumise Stavropigiaalne Naisklooster ehk Kuremäe klooster (ka Pühtitsa (Kuremäe) Uspenski naisklooster) on Moskva ja kogu Venemaa patriarhi otsealluvuses olev Vene õigeusu kiriku nunnaklooster Eestis Alutaguse vallas Kuremäe külas. Klooster on rajatud aastatel 1892–1895 ning seal elab üle saja nunna ja noviitsi.

Siseministeeriumi ametnikud on kavandanud kohtumisi Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku (MPEÕK) kogudustega, et veenda neid lahkuma Moskva patriarhaadi alt, mida riigikogu valmistub tunnistama Venemaa agressiooni toetavaks organisatsiooniks. Kuremäe kloostris käis selle nädala teisipäeval siseminister Lauri Läänemets.