Siseministeerium palkab vene kirikuga vaidlemiseks advokaadibüroo Ellex Raidla

Advokaadibüroo Ellex Raidla palkamisest annab tunnistust ministeeriumi kantsleri Tarmo Miilitsa kinnitus büroo saadetud tellimuskirjale, mis koos Ellex Raidla õigusteenuse tüüptingimustega moodustavad õigusteenuse osutamise lepingu.

"Olen läbi lugenud ning nõustun kõigi kirja tingimuste ja Ellex Raidla tüüptingimustega," kinnitas Miilits eelmisel nädalal allkirjastatud kinnituses.

Ministeerium tasub advokaadibüroole tunnitasude alusel, mis jäävad vahemikku 130–295 eurot juristide ja 50-100 mittejuristide poolt osutatud teenuste eest, seisab Ellex Raidla büroo kirjas siseministeeriumile. Teenuse hinnale lisandub käibemaks ning lisaks kohustub ministeerium tasuma büroole ka eelnevalt kooskõlastatud muud kulutused, mis lepingu täitmisega võivad tekkida.

Ministeeriumi antud ülesandeid hakkavad täitma büroo valikul tema oma advokaadid või ka juristid, kes ei ole advokatuuri liikmed ning teised töötajad.

Advokaadibüroo partner, vandeadvokaat Martin Käerdi märkis kirjas ministeeriumile, et kui õigusabi teenuse andmisel tuleb töödelda isikuandmeid sisaldavat teavet, siis seda tehakse vastavalt büroo isikuandmete töötlemise tavadele ning lähtudes büroo tüüptingimustest ja privaatsuspõhimõtetest. Büroo lubas ka, et ei nimeta ministeeriumi oma kliendina kommunikatsiooni ja turunduse eesmärkidel.

Lisaks kinnitavad mõlemad pooled, et üritavad lahendada kõik võimalikud erimeelsused omavahelise läbirääkimise teel. Tellimuskirjaga seotud mis tahes lahendamata rahaline nõue summas, mis on kuni 30 000 eurot, lahendatakse Harju Maakohtus. Tellimuskirjast või selle rikkumisest, lõpetamisest või kehtivusest tulenev või sellega seotud muu vaidlus, vastuolu või nõue, lahendatakse lõplikult vahekohtus kooskõlas Soome Kaubanduskoja arbitraažireeglitega. Vahekohtunikke on üks ning vahekohtu toimumiskoht on Tallinn.

Siseministeeriumi esindajad alustasid aprilli keskel kohtumisi MPEÕK kogudustega, et veenda neid lahkuma Moskva patriarhaadi alluvusest ning liituda teise Eestis tegutseva õigeusu kiriku, EAÕK-ga, kuid MPEÕK juhid on selle ettepanku sisuliselt tagasi lükanud. Samuti käis siseminister Lauri Läänemets eelmisel nädalal otse Moskva patriarhile otsealluvas Kuremäe kloostris kutsudes ka seda Moskva alluvusest ära tulema, kuid kloostri juhtkond vastas, et ei kavatse lahti öelda kanoonilisest sidemest Moskvaga. Moskva patriarhi otsealluvuses on ka Tallinnas tegutsev Aleksander Nevski kiriku kogudus.

Riigikogu valmistub tunnistama Vene õigeusukirikut Venemaa agressiooni toetavaks organisatsiooniks. Vene õigeusukiriku juhi, patriarh Kirilli eestvedamisel hiljuti toimunud Vene Rahvusliku Kogu kogunemisel võeti vastu deklaratsioon, milles tunnistati Venemaa agressioon Ukrainas pühaks sõjaks ning kuulutati lääneriigid satanismi küüsi langenuteks.