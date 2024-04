Kukemelk: kui kiiret lahendust ei leita, ei saa Finnair Tartu lendudega jätkata

GPS-signaali häired on tõenäoliselt tingitud riikide vastastikusest signaalide segamisest, et takistada luuretegevust; Eesti riik aga peab leidma Tartu lennuväljale kiirelt lahenduse, et seal saaks lennutegevus jätkuda, ütles ERR-ile lennundusekspert Sven Kukemelk.

Ööl vastu reedet ja laupäeva pidi Helsingist Tartusse teel olnud Finnairi lennuk GPS-häiringu tõttu tagasi Helsingisse pöörama, sest ei saanud Tartus maanduda.

Kukemelgi sõnul on GPS-häiringu puhul selgelt tegu mõjutusega Venemaalt.

"Ilmselt on mingid signaalid, mida venelased üritavad segada ja vastupidi, käib radaritehnoloogia kasutamine, et teada saada, mis väeosad kuskil liiguvad. Sellesse on paraku tõmmatud Tartu lennujaam, sest Eestis olevatest regionaalsetest lennujaamadest asub Tartu Vene piirile kõige lähemal. See mõjutustegevus ei ole ühepoole, see on kindlasti mõlemapoolne, et saada võimalikult palju informatsiooni, mida üks ja teine pool teeb, kus väed liiguvad ja mida teevad," lausus Kukemelk, lisades, et näiteks Lääne-Eestis asuvatel Kuressaare ja Kärdla lennuväljadel pole sama probleemi olnud.

"Venemaal ei ole huvi, et Tartusse ei saaks lennud tulla, küsimus ei ole absoluutselt selles. Lõuna-Eestis on ju Kuperjanovi pataljon, neid väga huvitab, mis pataljonid sinna saabunud mis riikidest, mis tehnika seal on. Ma olen veendunud, et NATO-t ka huvitab, mis toimub Pihkva ümbruses, mis lennukid on Pihkvas, palju on vägesid. See (GPS-häiring) on sellega kaasnev efekt," lisas ta.

Tartus tuleks taastada lennujuhtimine

Suuri lennujaamu, nagu Tallinn või Riia, taolised häired ei mõjuta, sest seal on ILS ehk täppismaandumise süsteem ja kontrollitud õhuruum. Tartu lennuväljal mindi majanduslikel kaalutlustel 2022. aastal aga üle irdtornile, mistõttu pole seal enam lennujuhtimist, vaid toimub vaid informeerimine, selgitas Kukemelk.

"Ehk tegemist on kontrollimatu õhuruumiga, kus antakse infot, aga piloodil on vastutus, kas ta maandub või ei. Kui tal GPS-signaali pole, siis on maandumine on raskendatud ja piloodil lasub vastutus. Kui Tartus oleks sama olukord mis enne 2022. aastat ehk mitte irdtorn, vaid lennujuhtimine ja tänaseni töökorras ILS-majakas saaks toimida, siis meil täna seda probleemi ei oleks," lausus ta.

Kukemelgi sõnul on tema teada aasta lõpuks plaanis Tartu lennuväljale panna DMR radar, aga et Finnairi lennud saaksid Tartusse jätkuda, tuleb leida kiirem lahendus, vähemalt ajutiselt.

"Kui sellele (olukorrale) kiiret lahendust ei lea, siis Finnair ei saa nende lendudega jätkata. Natuke on see lennuliiklusteeninduse ja natuke ka transpordiameti käes. Kas on tahe muuta Tartu lennuväli lühiplaanis informatsioonialast lennujuhtimisalaks. Kui tahe on olemas, siis tööriistad on Eesti käes ja seda saaks kiiresti teha," märkis Kukemelk.

Kukemelk lisas, et äriliselt lennujuhtimisala taastamine Tartus kindlasti mõistlik ei ole, aga sama võib öelda ka Helsingi-Tartu lennuliini kohta, mida riiklikult doteeritakse.

"See on riigi valikute küsimus. Tartu piirkonna jaoks on see lennuliin ülioluline. Ka Finnair on sellest huvitatud, nad näevad, et nõudlust on. Aga lennunduses ei tehta kompromisse ohutusega. See on riiklik otsus, mitte äriline otsus," lausus ta.

Põhjus, miks Finnairi lennukid mõlemal korral lendasid tagasi Helsingisse, mitte Tallinna, oli pigem logistiline, et mitte lennugraafikuid segamini ajada, märkis Kukemelk.