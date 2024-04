Tuumaenergiast loobumine tekitab Saksamaal taas küsimusi

Väljaanne Cicero kirjutas, et Saksamaa majandusministeerium varjas ekspertide nõuandeid, mis puudutasid allesjäänud tuumajaamade eluea pikendamist. Saksa roheliste sekka kuuluv majandusminister Robert Habeck pidi parlamendis oma varasemat tegevust kaitsma.

Cicero teatas, et roheliste partei ametnikud eirasid ekspertide nõuandeid ning püüdsid jätkata kava, mille eesmärgiks oli loobuda tuumaenergia kasutamisest.

Tuumajaamade sulgemise otsuse tegi juba Angela Merkeli valitsus pärast Fukushima tuumajaama katastroofi Jaapanis 2011. aastal. Venemaa alustas aga 2022. aastal sõjalist tegevust Ukrainas, Saksamaa üritas siis oma sõltuvust Vene maagaasist vähendada. Tuumajaamade eluea pikendamine kerkis siis taas päevakorda.

Cicero sai enda käsutusse majandusministeerium dokumendid, mis olid seotud Saksamaa viimaste tuumajaamade eluea pikendamise kavaga. Väljaanne väitis, et roheliste partei tippametnikud soovisid vältida tuumajaamade eluea pikendamist. Roheliste partei on juba aastakümneid lubanud, et lõpetab riigis tuumaenergia kasutamise.

Cicero väitis, et eksperdid leidsid, et tuumarajatised on endiselt ohutud. Nende arvamust aga eirati ja mõnikord nende hinnanguid võltsiti. Väljaanne süüdistas Habeckit avalikkuse eksitamises. Jutt käib Habecki 2022. aasta veebruaris antud intervjuust, kus ta eitas, et tuumajaamade eluea pikendamine aitaks talvel Saksa energiavajadust rahuldada.

Cicero kirjutab, et Habecki seisukoht läks vastuollu ekspertide nõuannetega, kes leidsid, et tuumaenergia võib aidata vähendada gaasitarbimist ning leevendada energiakriisi. Saksamaa proovis siis vähendada oma sõltuvust Venemaa maagaasist.

Mitu kuud hiljem otsustas Saksa valitsus siiski tuumajaamade eluiga mitme kuu võrra pikendada. Viimased kolm tuumajaama oleks pidanud algselt töö lõpetama 2022. aasta lõpus, kuid tulenevalt Vene-Ukraina sõja tekitatud energiakriisist otsustas Saksa valitsuskoalitsioon nende eluiga pikendada üle talve.

Habeck pidi nüüd aru andma parlamendi energiakomisjonile. Habeck kommenteeris ka tuumajaamade eluea pikendamisega seotud küsimusi. Tema sõnul uuriti asja juba väga varajases staadiumis. Habeck viitas energiafirma Eon kirjale, milles mainiti, et tuumajaamade kütuseelemendid oleksid tõenäoliselt 2022. aasta lõpuks läbi põlenud. Habeck ütles, et operaatorid teatasid hiljem, et neid elemente saab kasutada viis kuud kauem ning hiljem pikendasid nad seda tähtaega veelgi.

Roheliste sekka kuuluv keskkonnaminister Steffi Lemke rõhutas samas, et tema ministeerium tegutses täiesti läbipaistvalt. Tema sõnul olid hinnangud suunatud riigi tuumaohutuse tagamisele.

Saksa opositsioon aga leiab, et Lemke ja Habeck peavad andma täiendavaid selgitusi, vahendas Deutsche Welle.

"Kahtlus süveneb, et tuumaenergia järkjärgulise kaotamise otsust ei tehtud läbipaistvalt, vaid see oli algusest peale kindlaks määratud. Et inimesi peteti," rääkis CDU Baierimaa sõsarpartei CSU saadik Andreas Lenz.