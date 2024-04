Ansip: tuleks alustada uuelt lehelt uue valitsusega

Eurosaadik ja endine peaminister Andrus Ansip (RE) rääkis esmaspäeval saates "Otse Postimehest", et praegune valitsus on riigi rahanduse kordategemisega läbikukkunud ning rahanduse parandamiseks tuleb koostada tervikplaan, millel peab olema üldrahvalik mõistmine.

Andrus Ansip ütles saates "Otse Postimehest", et on kurb, mis riigieelarvega on toimunud. "Kui meil oli aastal 2022 defitsiit üks protsent SKP-st, siis järgmisel aastal juba 3,4 protsenti ja sel aastal tuleb 3,5 protsenti ja järgmisel aastal juba 5,3 protsenti. See on tohutu suur defitsiit ja ma ei näe, et valitsusel oleks tahet sellest defitsiidist lahti saada."

Ta ütles, et praeguse riigi rahanduse seisu on tekitanud peaminister Kaja Kallas (RE).

"Ei ole mõtet näidata näpuga eelnevatele valitsustele ja öelda, et nende tõttu on kõik halvasti. Kui peaminister on ametis olnud kolm aastat, siis eelnevate süüdistamine unustagu ära. See kaos, mis on praegu tekitatud, see on praeguse peaministri tehtud. Tema selle eest ka vastutab," lausus Ansip.

Ansipi sõnul tuleb rahanduse parandamiseks koostada tervikplaan, millel peab olema üldrahvalik mõistmine. "Toetusest on palju rääkida, sellised asjad, nagu maksutõusud ja eelarvekärped rahvale ei meeldi, aga kui rahvas teab, mis juhtub, siis kui mitte midagi ei tehta, siis kui lõpuks terviklik otsus tuleb, siis öeldakse, et nendes kehvades oludes polnudki kõige halvem otsus," rääkis ta.

Ta lisas, et plaani koostamisel tuleb kaasata akadeemilisi ringkondi ja rahandusringkondi. "Kui kaasamist ei ole, siis ei tule ka mingisugust mõistmist. Kui usaldus on kadunud, siis selle tagasivõitmine on peaaegu võimatu. Praegu tuleks alustada uuelt lehelt uue valitsusega," ütles Ansip.

Ansip sõnas, et 2008. aasta majanduskriisi ajal ei peitnud valitsus ennast ära, vaid suhtles rahvaga. "Valitsus arutas mitte üks kord kuus, vaid iga päev. Me rääkisime ka rahvaga. Minule on võõras see ignorantsus, mida mõni minister on öelnud, et "ega te arva, et me neid läbirääkimisi hakkame ajakirjanduse vahendusel pidama" – kelle vahendusel siis veel, kui mitte ajakirjanduse?" küsis Ansip.

"Kui sul pole rahva mõistmist, ei ole võimalik ühtegi struktuurset reformi läbi viia. Avatud, aus peab olema. Eesmärk tuleb seada ja siis tuleb võimalikult palju eksperte ja rahvast kaasata aruteludesse. Kui plaanid on peetud, siis tuleb otsus ära teha – kiiresti, korraga," sõnas Ansip.

Ansip: valitsusest sõltub, kui palju opositsioon saab ühiskonna arengut blokeerida

Ansipi hinnangul sõltub see, kui palju opositsioon saab blokeerida ühiskonna arengut, eelkõige valitsusest. "Kui rahvaga räägitakse, kui rahvas mõistab, miks mingisugused ebapopulaarsed otsused tuleb langetada, siis ei ole ka opositsioonil võimalik rakendada obstruktsiooni või vähemusvalitsust maha hääletada," rääkis ta.

"Praegune valitsus on öelnud, et teeb riigi rahanduse korda. Kui me vaatame, kuidas see kordategemine siiani on ebaõnnestunud, et ühest protsendist defitsiidist saab 5,3 protsenti defitsiiti, siis järsku oleks ausam eesmärgist loobuda ja isevoolu teed minnes läheksid asjad paremaks. Ma seda siiski ei soovitaks," lisas ta.

Ta rääkis, et eelarvet täidab inflatsioon ja tema jaoks on arusaamatu, kuidas on võimalik 20-protsendise inflatsiooni juures mitte teha ülejäägiga eelarve.

"Ma soovitaksin valitsusjuhil valitsust juhtida ja eelarve korda teha," ütles Ansip.

Ansip: rahulik külma sõja järgne rahudividendide aeg on nüüd läbi

Ansip ütles, et kindlasti peab riik leidma raha laskemoona ostmiseks. Ta rääkis, et NATO laskemoonareservid on Ukraina sõja tõttu ammendunud. "Kõik peaksid oma varusid väga tõsiselt täiendama. Peame tunnistama, et see rahulik külma sõja järgne rahudividendide aeg on nüüd läbi," rääkis ta.

Külma sõja ajal kulutati riigikaitsele kolm kuni neli protsendi SKP-st, kuid praegu on veel Euroopa riike, kes alla protsendi kulutavad, rääkis Ansip. "Ukraina sõda on enamusele Euroopa riikidele teinud selgeks, et riigikaitsele tuleb nüüd rohkem kulutada."