Finnair peatab kuuks ajaks lennud Tartusse

"Finnair peatab 29. aprillist 31. maini oma igapäevased lennud Eestisse Tartusse, et Tartu lennujaamas saaks kasutusele võtta alternatiivse maandusmislahenduse, mis ei vaja GPS-signaali," seisis Finnairi avalduses.

"Tartu lennujaamas praegu kasutatavad lähenemismeetodid põhinevad GPS-signaalil. GPS-häired, mis on piirkonnas üsna levinud, mõjutavad selle lähenemismeetodi kasutatavust ja võivad seetõttu takistada lennuki lähenemist ja maandumist. Eelmisel nädalal pidid kaks Finnairi lendu suunama tagasi Helsingisse, kuna GPS-i häired takistasid Tartule lähenemist," teatas lennuettevõte.

"Lennuohutus on meile alati esmatähtis ja kuna Tartule lähenemine eeldab hetkel GPS-signaali, siis GPS-i häirete korral me sinna lennata ei saa," ütles Finnairi lennundusjuht Jari Paajanen.

"Finnairi lennukite süsteemid tuvastavad GPS-i häireid, meie piloodid on probleemist hästi teadlikud ning lennukil on ka teisi navigatsioonisüsteeme, mida saab kasutada siis, kui GPS-süsteem on kasutuskõlbmatu," räägib Paajanen.

"Enamik lennujaamu kasutab alternatiivseid lähenemismeetodeid, kuid mõned lennujaamad, näiteks Tartu, kasutavad ainult selliseid meetodeid, mille toetamiseks on vaja GPS-signaali. GPS-i häired Tartus sunnivad meid peatama lende kuni alternatiivsete lahenduste leidmiseni," lisas ta.

Lennuliiklusteeninduse lennujuhtimise osakonna juhataja Mihkel Haug ütles ERR-ile, et lennuliiklusteenindus hakkab Finnairiga koostöös otsima lahendusi lennukite turvaliseks maandumiseks.

"Lahendused tuleb leida mõlemapoolselt. See saab olema ühistöö, mis me siin järgnevatel päevadel ette võtame. Need lahendused tuleb valideerida ja kinnitada, et tagada reisjate maksimaalne ohutus," sõnas Haug.

"Kõigepealt on meil vaja täpne protseduur Finnairiga kokku leppida, mis on täpselt nende vajadused ja mis on meie võimalused nende protseduuride valideerimiseks ja seejärel me saame lähteülesande anda ja leida tehnilise lahenduse valideerimiseks," märkis Haug.

"Need muud lahendused meil täna on valideeritud kuni kolmest kilomeetrist kõrgemale Eesti õhuruumis ja vajavad lisavalideerimisi, et oleks kinnitatud ka Tartus kasutatavad madalamatel kõrgustel," lisas ta veel.

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et esmaspäeva hommikul kogunesid olukorda arutama Finnair, Finnairi tütarettevõtte Norra, Tallinna lennujaam ja Tartu linnavalitsus. "Seal räägiti kõikidest probleemidest. Kõik väljendasid seisukohta, et see on oluline lennuliin, ta on läinud hästi käima ja soov jätkata on olemas," ütles Klaas.

Kliendid, kes on broneerinud lennud Helsingi ja Tartu vahel 29. aprillist 31. maini, saavad Finnairilt tühistamisteate ja neile antakse SMS-i või e-posti teel lisateavet nende võimaluste kohta.

Eelmisel nädalal pidid kahel korral Helsingist Tartusse teel olnud Finnairi lennukid GPS-i häirete tõttu Eesti kohal Helsingisse tagasi pöörduma.

Finnairi Tartu-Helsingi liinil lendas aprillis 2923 reisijat.