Euroopa Kontrollikoda: rohepööre transpordis aastaks 2035 võib olla ebarealistlik

Euroopa Kontrollikoja liige Keit Pentus-Rosimannus selgitas, et elektriautode lisandumine on ainsana aidanud transpordiheidet vähendada, aga seegi läheb aeglaselt ja loodetust väiksema mõjuga.

"Elektriautode kiire ja massilise lisandumiseta ei paista praeguste eesmärkide saavutamine kuidagi reaalne ja võib muuhulgas tuua kaasa suurema sõltuvuse kolmandatest riikidest, sealhulgas Hiinast," sõnas Pentus-Rosimannus.

"Elektriautode kättesaadavamaks tegemine on seni käinud läbi maksuraha arvelt toetuste maksmise, mis ilmselt väga pikaajaline lahendus ei saa olla," lisas ta.

Euroopa Kontrollikoda viitab oma hiljutises raportis, et hoolimata toetuste maksmisest püsivad akude hinnad kõrged. Akude kõrge hinna puhul mängib oma rolli kriitiliste toormete kättesaadavus, mida akude valmistamiseks vaja on. Euroopas nõutavas koguses näiteks liitiumit, koobaltit ja niklit pole.

Arenemisruumi on ka laadimistaristul - praegu on EL-is laadimisjaamade tihedus väga erinev, kasutajasõbralikkuse paneb riikide üleselt proovile erinev maksesüsteem ja reaalajas kättesaadav teave.

Suuri lootusi on pandud alternatiivkütustele, sh biokütustele. Euroopa Kontrollikoja aruandes manitsesid audiitorid, et Euroopa Komisjonil puudub selge ja stabiilne kava biokütuste sektoris olevate pikaajaliste probleemide lahendamiseks.

Probleemiks on nii biokütuste maksumus kui ka kestlikkus ja selle tootmiseks vajaliku toorme importimine kolmandatest riikidest, näiteks Hiinast.

Arvestades EL-i plaani lõpetada 2035. aastaks uute bensiini- ja diiselautode müük, võib juhtuda, et biokütustel pole EL-is suurt tulevikku vaatamata kulutatud 430 miljonile eurole, mis liit eraldas teadusprojektidele ja biokütuste kasutuselevõtu edendamisele.

Sõiduautode heitkoguste vähendamine on lahutamatu osa Euroopa kliimastrateegiast, mille eesmärk on saavutada 2050. aastaks nullheide. Viimase 10 aasta jooksul autopargi uuenemisest hoolimata on bensiiniautode poolt tekitatud heide vähenenud ainult 4,6 protsenti ja diiselautode heide jäänud samaks. Alates 2020. aastast on tegelikus liikluses tekkiv heide hakanud vähenema tänu elektriautode laiemale levikule.