EL süüdistab Metat Facebook Marketplace'i ebaseaduslikus monopolis

Euroopa Liit süüdistab Metat konkurentsiolukorra moonutamises, kuna Facebook Marketplace on sidunud reklaamid enda keskkonnas konto omamisega Facebooki sotsiaalmeedia keskkonnas, vahendas The Wall Street Journal.

Euroopa Komisjon teatas esmaspäeval, et Meta poliitika, mille kohaselt Facebooki kasutajad saavad automaatselt ligipääsu Marketplace'i veebituru keskkonnale, tõrjub ebaõiglaselt eemale konkurente.

Komisjoni teatel on Euroopa Liit mures ka selle pärast, et Meta on oma kasutajatingimustega kehtestanud veebireklaami tellimisele ebaõiglased tingimused.

Metal on võimalus ennast Euroopa Komisjoni ees kaitsta enne lõplikku otsust. Kui Euroopa Komisjon otsustab, et Meta on ebaõiglaselt tõkestanud konkurentsi, siis võib Euroopa Liit trahvida Metat mahus kuni 10 protsenti ettevõtte üleilmsest tulust.

Meta esindaja Tim Lamb teatas, et Euroopa Komisjoni väited on alusetud ning tema sõnul jätkab ettevõte tööd, et näidata, kuidas nende tooteinnovatsioon on tarbijatele kasulik ja konkurentsi soodustav.

Bloomberg tõi esile, et Euroopa Liit on peale Meta ka teiste USA päritolu tehnoloogiaettevõtete tegevusi ja võimalikku turu moonutamist asunud uurima. Euroopa Komisjoni huvi all on nii Google, Apple kui ka Amazon.

Eraldiseisvalt uurivad Meta tegevusi ka Saksa ning Briti võimud.