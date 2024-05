Istanbuli politsei võttis kinni üle 200 meeleavaldaja

"Istanbulis võeti kinni 210 inimest, kui nad ei võtnud kuulda meie hoiatusi ja püüdsid liikuda Taksimi väljakule ja rünnata meie politseinikke 1. mai töörahva ja solidaarsuse päeval," ütles Yerlikaya sotsiaalmeediasse postitatud teates.

Politsei kasutas tuhandete inimeste laialiajamiseks pisargaasi ja kummikuule.

Paljudes riikides tähistatakse 1. mail tööliste püha ning toimuvad miitingud töötajatele paremate tingimuste nõudmiseks. Istanbulis on tavapäraselt 1. mai miiting toimunud just Taksimi väljakul, kus 1977. aasta 1. mail sai meeleavalduste käigus surma 34 inimest. Viimastel aastatel on olnud seal meeleavaldamine keelatud.