Läti parlament andis rahandusministrile loa Air Balticu investeeringuks

Sisuliselt oli tänane Läti parlamendi hääletus Air Balticu raha üle juba teine, sest äsja otsustas seim lubada rahandusministril parlamendi ja valitsuse otsusega osta eelarve raha eest riigile kuuluva enamusosalusega aktsiaseltsi väärtpabereid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Rahandusminister Arvils Ašeradens kinnitas, et teiste ettevõtete puhul selle võimaluse kasutamist ei kaaluta. Aasta lõpuks börsile jõudev Air Balticul on praegu hiilgeaeg - reisijate hulk on aastatagusega kasvanud viiendiku võrra ja käive koguni 26 protsenti. Riia lennujaamas kuuleb üha rohkem ka eesti keelt. Samas tuleb juuli lõpuks tagasi maksta viie aasta eest väärtpaberiturult laenatud 200 miljonit eurot. Selleks lennufirmal raha pole.



"Valitsus jõudis üksmeelele, et osaleme väärtpaberite ostul koos erainvestoritega. Teeme seda samas mahus ega ületa nende pakutud määra. Air Baltic teeb praegu tihedat koostööd maailma suurimate pankadega, kes on võimelised sellises mahus investeerima," ütles Läti peaminister Evika Silina.

Läti juhid on viimastel päevadel korduvalt kinnitanud, et väärtpaberite ostmine pole abi, vaid erafirmadega võrdsetel alustel tehtav investeering, millelt teenib riik intresside kaudu ka kasumit.



"Näeme investeerimisel kindlat majanduslikku kasu. Riik teenib intresside pealt erainvestoritega võrdset tulu. Teisalt arendab see kindlasti Läti kapitaliturgu," sõnas Läti transpordiminister Kaspars Briškens.

Samas küsitakse Lätis, kas maksumaksja raha selline kasutamine on ikka otstarbekas.



"Kutsun riigikontrolli alustama viivitamatult põhjalikku kontrolli Air Balticus. Viimaste aastate järelevalve ettevõtte tegevuse üle on olnud vastuvõetamatu. Eriti praegu, kui toimuvad muutused ja suunatakse sinna raha juurde," ütles Läti seimi fraktsiooni Läti Esikohal esimees Ainars Šlesers.



Läti rahandusminister Arvils Ašeradens ütles, et valitsus otsustas neid väärtpabereid osta, et valmistada ette IPO-t ja börsileminekut.

Võlakirjade müük algab tõenäoliselt juba järgmisel nädalal, pärast Läti pikki pühi.