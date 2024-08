Tallinna Lennujaam loodab laiendada koostööd Air Balticuga

Tallinna Lennujaama juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul on Air Baltic juba praegu Eesti lennunduses kõige olulisem tegija. Läti lennufirma lendab suvehooajal Tallinnast 25 sihtkohta ning veab üle 850 000 reisija.

Air Balticu turuosa Tallinnas on praegu 27 protsenti, kuid Pärgmäe sõnul võiks see veelgi kasvada.

"Kui Air Balticul baseerub Tallinnas neli lennukit, siis järgmisel aastal võiks see lennukite arv olla juba viis ja tulevikus kasvada kuni kaheksani. Me usume lennufirma tulevikku, juurde võiks tulla meie vaates nii sihtkohti kui ka sagedusi," ütles Pärgmäe.

"Täna põhiturud, kus näeme kasvuruumi, on Lääne-Euroopa turud ja turud, kus me ise töötame. Kus Air Baltic võiks ka osaline olla, on Hispaania kindlasti, kus võiks rohkem mahtu olla, Saksamaale tahame kasvu ja ka Prantsusmaale. Suured turud Euroopas on fookuses," lisas ta.

Eelmisel nädalal avaldas lennufirma, et teenis aasta esimeses pooles ligi 90 miljonit eurot kahjumit.

"Lennunduses on majandustulemused väga spetsiifilised ja võivad varieeruda hooaegade kaupa. Kui vaatame Air Balticu täituvusi suvel, siis näeme, et nende teine poolaasta tuleb tõenäoliselt tugevam kui esimene. Arvan, et juba selle aasta teisel poolaastal on nende tulemused palju paremad kui esimesel poolaastal," kommenteeris Pärgmäe.