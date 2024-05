Asekantsleri Bolti optsioonide väärtus ulatub mitmekümne tuhande euroni

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantslerile Sandra Säravale, kelle tegevus seoses mõjuka takso- ja kullerteenuste ettevõtte Bolt huvidega on avaliku tähelepanu all, kuulub varasemast Boltis töötamise ajast 360 Bolti optsiooni, kirjutab Delfi Ärileht. Nende väärtus on mitukümmend tuhat eurot.

Seni oli küll teada, et Säraval on Bolti optsioonid, mille ta jättis nõuetekohaselt oma majanduslike huvide deklaratsioonis deklareerimata, kuid polnud teada nende hulk.

"See on eeltäidetud vorm, kus eraldi küsitakse väärtpaberite kohta. Vajutasin nuppu ning minul ei tulnud ühtegi vastet, sest mul ei ole Tallinna börsi aktsiaid. Mingit juhist optsioonide käsitsi sisestamise kohta ei olnud. Kui see meediasse jõudis, siis pöördusin justiitsministeeriumi poole, kust alguses samuti ei osatud selle peale midagi kosta. Selgus, et oleksingi pidanud optsioonid lisama, ning seda ma kohe ka tegin," selgitas Särav nüüd Ärilehele.

Boltil oli 2022. aasta lõpu seisuga 1,9 miljonit optsiooni ja nende keskmine väärtus oli toona 89,27 eurot, selgub kontserni majandusaasta aruandest. 2023. aasta aruannet pole takso- ja kullerteenuste pakkuja veel avaldanud.

2022. aasta andmete põhjal oli Säravale kuuluva optsiooniportfelli väärtus seega 32 137 eurot.

Ise on Särav optsioonide väärtust ajakirjandusele selgitusi andes nimetanud "tühiseks".

"Kui mai lõpus on aeg oma huvide deklaratsiooni esitada, kindlasti panen need ka sinna. Aga nagu ka toona mainitud, siis optsioonid ei loo mingisugust praktilist väärtust. Kui Bolt peaks minema börsile, siis tekib mul võimalus need optsioonid välja osta. Ja seejärel neid ka realiseerida. Täna need istuvad ühel kontol ja on sama palju väärt kui õhk," lausus Särav 24. aprillil ERR-ile antud intervjuus.

Bolt ei tea ettevõtte kinnitusel, kui paljudel poliitikutel või ametnikel võib lisaks Sandra Säravale veel nende optsioone olla.

Aprilli lõpus kirjutas Euractiv, et Bolt tegi Eesti majandusministeeriumi suunal agressiivset lobitööd ning osa suhtlusest läbi asekantsler Särava. Euractivi andmetel saatis Bolt mullu oktoobris, kui Euroopa Liidu liikmesriigid arutasid platvormitöötajate nagu näiteks Bolti kullerite uute töötingimuste kehtestamise üle, ministeeriumile direktiivi kohta valmiskirjutatud seisukoha koos soovitusega, et Eesti valitsus võiks sellele alla kirjutada ning julgustada sama tegema ka teisi liikmesriike, kes olid varem direktiivi kehtestamisele vastu olnud.

Bolti koostatud "seisukoht" jõudis ministeeriumini asekantsler Särava kaudu, kes saatis selle kirja edasi, märkides, et ta ise ei soovi Bolti puudutavate teemadega tegelda, kuid lisas siiski, et Eesti ettevõtjaid peaks toetama.

Särav töötas Boltis aastatel 2019 kuni 2021 valitsussuhete juhi ja globaalse kestliku arengu juhina.