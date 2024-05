Saksamaa kutsus Vene saadiku küberrünnaku pärast vaibale

Me kutsusime välja Vene saatkonna asjuri kohusetäitja," ütles välisministeeriumi pressiesindaja ajakirjanikele.

Saksamaa süüdistas reedel Venemaa riiklikult toetatud häkkereid Sotsiaaldemokraatliku Partei (SPD) liikmete vastu korraldatud "talumatus" küberrünnakus ning hoiatas, et sellel on tagajärjed.

Välisminister Annalena Baerbocki sõnul lõppes just Saksamaa föderaalvalitsuse uurimine, et selgitada, kes oli 2023. aastal SPD vastu suunatud küberrünnaku taga.

"Täna võime ühemõtteliselt öelda, et saame selle küberrünnaku omistada grupile nimega APT28, mida juhib Venemaa sõjaväeluureteenistus," rääkis Saksamaa välisminister Austraalias visiidil olles pressikonverentsil.

"Teisisõnu oli see riiklikult toetatud Venemaa küberrünnak Saksamaale ja see on täiesti talumatu ja vastuvõetamatu ning sellel on tagajärjed."

Rühmitust APT28 on süüdistatud kümnetes küberrünnakutes üle maailma.

Baerbock kõneles rünnakust pärast kohtumist Austraalia välisministri Penny Wongiga Austraalia lõunaosas Adelaide'is. Wong ütles, et Austraalia on Saksamaa ministri tõstatatud kübertegevuse küsimuse pärast "sügavalt mures".

Euroopa Liidu arvutiturbele reageerimise üksus CERT-EU märkis eelmisel aastal, et 2023. aasta jaanuaris võeti küberrünnakuga sihikule SPD juht, mille tagajärjeks võis olla andmete paljastamine.

EL taunib küberrünnakuid Saksamaale ja Tšehhile

Euroopa Liit mõistis reedel hukka kuritahtliku küberkampaania Saksamaa ja Tšehhi vastu, milles süüdistatakse Venemaad.

EL omistab rünnakud Venemaa kontrollitava kübersõjaüksusele nimega Advanced Persistent Threat Actor 28 (APT28). APT28 on võtnud EL-i liikmesriike sihikule varemgi, rünnates Poolat, Leedut, Slovakkiat ja Rootsit.

Washington süüdistas samuti reedel Venemaad pahatahtlikes küberrünnakutes Euroopa riikidele, nende seas Saksamaale ja Tšehhile

"Ühendriigid mõistavad karmilt hukka Venemaa kindralstaabi luurepeavalitsuse (GRU), tuntud ka kui APT28 pahatahtliku kübertegevuse Saksamaa, Tšehhi, Leedu, Poola, Slovakkia ja Rootsi vastu" ütles USA välisministeeriumi kõneisik Matthew Miller.