ERR Pariisis: tippülikoolide tudengid protestivad palestiinlaste toetuseks

Viimastel nädalatel on Lääne tippülikoolides tärganud Palestiinat toetavad protestid. Kõige kuumem on olukord USA-s, kus politsei on vahistanud nii sadu üliõpilasi kui ka nende õppejõude. Euroopas on suurima surve alla jäänud Pariisi eliitülikoolid, mille juhtkond poliitikas muudatusi ei luba.

Nii nagu USA-s, alustasid ka Prantsusmaa eliitülikoolide Science Po ja Sorbonne'i üliõpilased proteste olukorra üle Gazas. Ning nii nagu ka USA-s surus politsei need maha. Minu selja taga asuva Sorbonne'i ülikooli linnakus toimuvad ka praegu protestid, kuid politsei sinna ajakirjanikke ligi ei lase.

Kuna üliõpilastel Sorbonne'i ülikoolis sees enam protestida ei lubatud, siis püstitasid nad telklaagri peahoone esisele platsile.

"Otsustasime hõivata Sorbonne'i väljaku, sest ei olnud enam võimalik ülikooli sisse saada. Rahvuskaart sekkus väga kiirelt ja taaskord eemaldasid nad meid vägivaldselt nuiadega pekstes Sorbonne'i väljakult. Me hõivasime väljaku, see polnud isegi hõivamine. Olime rahumeelselt. Olime seal, et toetada Palestiina inimesi," rääkis Sorbonne'i ülikooli ajaloo ja arabismi üliõpilane Milan.

"Seal sees on mu sõber ning nad on Sorbonne'i ees lõksus. See on tülgastav, sest me protestime genotsiidi vastu. Me pole vägivaldsed. Lihtsalt istume seal lipuga, laulame ja nii edasi. Ma arvan, et pole vaja nii palju politsenikke. Nad üritavad meile öelda, et peame rahunema ja lõpetama, aga me ei kavatse seda teha.," rääkis Sorbonne'i ülikooli prantsuse kirjanduse üliõpilane Lila.

"Noored inimesed nõuavad vaid üht asja: rahu. Rahu, vaid seda. See on tõeliselt absurdne, et seda ei kuulata ning kõik teised näevad, et Prantsusmaa ei ole inimõigustega riik. Me võitlesime, et neid inimõigusi ehitada. On veri ja sõda. Me ei saa seda keelata, sest täna on ohverdatud liiga palju sõnavabaduse jaoks. Noori ei saa vaigistada. Me peame kuulama nende häält," ütles musikoloogia õppejõud ja koomiksite autor Gaspard Njock.

Sorbonne lähedal asuvas Sciences Pos oli üliõpilastel ka konkreetsed nõudmised, mis puudutasid ülikooli tegevust.

"Oleme teinud seda juba kaks nädalat, et okupeerime hooneid ning politsei tuleb, et meid välja ajada. Meie nõudmine on väga lihtne. Tuleb luua uurimiskomitee ülikooli ja Iisraeli majandusliku koostöö uurimiseks, et teha kindlaks, et nad ei riku rahvusvahelist õigust. See on meie ainus nõudmine ning ülikooli juhtkond on sellele täielikult vastu. Ta kutsus politsei juhul kui me ei lahku," ütles Science Po ülikooli üliõpilaste esindaja Hicham.

"Oleme võtnud kindla seisukoha teatud küsimustes. Ma olin kindlalt selle vastu, et luua töögrupp, mille teatud tudengid ette panid, et uurida meie suhteid Iisraeli ülikoolidega, ka firmasid, mis on meie finantspartnerid," ütles Science Po direktori kohusetäitja Jean Basseres.

Sellest hoolimata jätkusid protestid reedel ning lähevad edasi ka alanud nädalal. Lisaks tugevale empaatiatundele ja nüansseeritud nägemusele Lähis-Ida konfliktis oli Pariisi tänavatel üliõpilaste seas tunda nooruslikku mässumeelsust ja võimuvastasust. Ja võib-olla olekski pigem üllatav kui Lääne tippülikoolide tudengid ei suhtuks kriitiliselt kehtivasse maailmakorda.

"Nad ütlevad, et riskime oma diplomitega. Nad ütlevad, et me riskime kõigega. Aga meid ei huvita, sest kui see on mugavus, millest peame loobuma inimeste heaks, kellelt on kõik mugavused võetud, siis me teeme seda. Sest me oleme rahu poolt, me oleme õigluse poolt ning rahvusvahelise õiguse kohaldamise poolt, mida meile selle institutsioonis õpetatakse," sõnas Hicham.