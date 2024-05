CDU juht Merz: Saksamaa on osaliselt süüdi Brexitis

Saksamaa Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) juht Friedrich Merz ütles, et Berliin ja Brüssel on osaliselt Brexitis süüdi, kuna nad ei tahtnud Suurbritanniale teha tõelisi järeleandmisi enne 2016. aasta referendumit.

Merz ei maininud Angela Merkelit, kuid andis mõista, et endine kantsler oleks võinud teha rohkem, et aidata Briti toonasel peaministril referendum võita, vahendas Financial Times.

David Cameron pani EL-ist lahkumise rahvahääletusele ning lõpuks toetas seda 51,89 protsenti valijatest ehk enamus.

"Mäletan, et David Cameron palus muuta EL-i sotsiaalpoliitikat ning läks siis Londonisse tühjade pihkudega tagasi," ütles Merz.

"Mandrieurooplased pole Brexiti küsimuses täiesti süütud. Kaotasime kannatuse selle erilise rolli suhtes, mida Suurbritannia Euroopa poliitikas alati mängis. Me ei teinud piisavalt, et aidata neil jõuda teistsuguse referendumi tulemuseni," lisas Merz.

Merzi sõnul mõjutas Brexiti hääletust ka Euroopa sisserändekriis aastatel 2015-16. Merkel lasi toona riiki enam kui miljon inimest, kes olid pärit Lähis-Idast ja Põhja-Aafrikast. Kriisi korjas siis kohe üles ka Suurbritannia parempoolne meedia.

Merz avaldas aga toetust Suurbritannia uuele Rwanda seadusele. See seadus näeb ette teisest turvalisest riigist ebaseaduslikult Suurbritanniasse tulnud migrantide väljasaatmise Rwandasse.

Merz ütles, et Saksamaa võiks võtta sarnase seaduse kasutusele.

"See heidutab inimesi, eriti Euroopasse suunduvaid noori mehi, kel pole reaalset väljavaadet saada varjupaika," rääkis Merz.

Sel nädalal toimub Berliinis ka CDU kongress, Merz valiti esimeheks tagasi. Kongressil kinnitatakse ka uus CDU programm, viimati muudeti seda 2007. aastal. Kriitikute sõnul kaldub CDU nüüd üha rohkem paremale ja eemaldub pragmaatilisest tsentristlikust maailmavaatest. Merz lükkas kriitika tagasi ning ütles, et partei naaseb hoopis oma juurte juurde.

"Oleme taas konservatiivne partei. CDU oli alati kristlik-sotsiaalne, liberaalne ja samal ajal konservatiivne. Kuid viimasel ajal varjasime me oma konservatiivset osa, nüüd ütleme seda valjusti välja," rääkis Merz.

CDU on praegu ülekaalukalt Saksamaa populaarseim partei, erakonna toetus on ligi 30 protsenti. Küsitlused näitavad, et CDU võidab järgmisel aastal parlamendivalimised.