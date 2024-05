EL otsustas Venemaa külmutatud varade intressitulu kasutusele võtta

Kui ka otsuse kõik juriidilised detailid lähipäevil kokku lepitakse, saaks Ukraina esimese osa rahast kätte tõenäoliselt juulis. Hinnanguliselt on seda kuni kolm miljardit eurot aastas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Otsusest jäid kõrvale mitu neutraalset riiki nagu Austria, Iirimaa, Küpros ja Malta, kes osutavad vaid humanitaarabi.

"Osaliselt see otsus sai vastu võetud aasta alguses, kui otsustati, et Venemaa külmutatud varadelt Euroopas, esiteks, on võimalik intressi teenida ja teiseks, on see võimalik kõrvale tõsta. Aga tänane otsus oli lõplik samm, mis ütleb, et kõrvale tõstetud intressi on võimalik kasutada Ukraina ülesehitamiseks ja samuti ka sõjaliseks abiks," ütles Eesti suursaadik Euroopa Liidus Aivo Orav.

Orava sõnul võib esialgsetel hinnangutel aastas seda raha koguneda kuskil kahe poole kuni kolme miljardi euro ringis.

Välisminister Margus Tsahkna ütles, et Venemaa külmutatud varadelt teenitud tulu kasutamine Ukraina abistamiseks on alles esimene samm, et agressor vastutaks Ukrainas toime pandud hävingu eest.

"Peame samuti edasi liikuma tööga selle nimel, et kasutusele võtta põhivarad, sest enamik Venemaa riigivaradest, mida on 300 miljardit, asuvad põhiliselt just Euroopas," sõnas Tsahkna.