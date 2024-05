Simson: ma arvan, et Kaja Kallas läheb ülemkogule endale töökohta välja rääkima

Kadri Simson ütles "Esimeses stuudios", et tema hinnangul läheb praegune peaminister Kaja Kallas peale Euroopa Parlamendi valimisi Euroopa Ülemkogule, et endale Brüsselis töökoht välja rääkida.

Küsimusele, kas tema teada oodatakse juba Kaja Kallast Brüsselis mõnele ametikohale, vastas praegune Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Simson, et Brüsselis oodatakse kindlasti tipptasemel poliitikuid Euroopa Komisjoni.

Küsimusele, kas tema teada Kaja Kallas läheb peale Euroopa Parlamendi valimisi peaministri kohalt Euroopasse, vastas Simson, et tema hinnangul võib see juhtuda.

"Eks Kaja Kallas ise teab, aga ma arvan, et Kaja Kallas läheb esimesele ülemkogule, mis toimub peale Euroopa Parlamendi valimisi iseendale töökohta läbi rääkima. Teame, et peale valimisi ülemkogule minnakse ühtede nimedega, siis istuvad valitsusjuhid koos päeva, öö, võib-olla teise päeva veel ja tulevad välja üllatusega. Ja kui sa oled seal ruumis, nagu viis aastat tagasi (Belgia endine peaminister ja praegune Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles) Michel oli, siis võib tulla sealt kuldse krooniga," lausus Simson.

Selle üle, et Kaja Kallas võib peale europarlamendi valimisi siirduda mõnele kõrge voliniku ametikohale Euroopa Komisjonis, on spekuleeritud pikalt. Koalitsioonilepingu järgi kuulub Euroopa Komisjoni voliniku koht just Reformierakonnale.

Kõige tõenäolisemad pakkumised on Kallasele Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja kohale ning Euroopa Komisjoni potentsiaalselt loodava kaitsevoliniku kohale.

Simson toetab eurovalimistel Keskerakonnast lahkunud Ratast

Aprilli alguses teatas Simson, et toetab europarlamendi valimistel Keskerakonnast lahkunud ja Isamaaga liitunud Jüri Ratast.

Simson jäi sellele kindlaks ka "Esimeses stuudios", öeldes, et tema hinnangul on Ratas endise peaministrina Eesti jaoks väga hea valik.

"Seitse inimest, kes esindavad Eestit Euroopa Parlamendis, on väga väike delegatsioon. Ma olen näinud, et Euroopa Parlamendis on tugev vajadus luua samameelseid liite erinevate riikide ja erinevate seisukohtadega poliitikute vahel. Kõige tugevamaks europarlamendi saadikuks ma pean praegu Poola endist peaministrit Jerzy Buzekit. Ma arvan, et peale Andrus Ansipi väljapuksimist on Jüri Ratasel võimalik see positsioon sisse võtta Eesti poolelt Euroopa Parlamendis," lausus Simson.

Enda tuleviku kohta Keskerakonnas ütles Simson, et eelistab ise pärast volinikutöö lõppemist Brüsselis Eestisse naastes olukorraga erakonnas tutvuda ja seejärel otsustada.

"Ma ei tee ennatlikke järeldusi, enne kui ma tõepoolest tagasi olen ja ise läbi tunnetan, mis olukord on. Tõsi on, et paljud inimesed, kellega ma Keskerakonnas olin, kuni ma lahkusin 2019, on lahkunud. Aga ma arvan, et mul ei mõtet teiste inimeste tunde pealt oma otsuseid teha. Tulen ja teen kaalutletud otsuse," ütles Simson.