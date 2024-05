Allikad: Biden kehtestab Hiina elektrisõidukitele tariifid

Allikad teatasid, et Biden kuulutab uued tariifid välja järgmisel nädalal. Need on suunatud strateegiliste sektorite vastu, mille hulgas on ka elektrisõidukid, vahendas Reuters.

Üks asjaga kursis olev inimene ütles, et Biden võib tariifid välja kuulutada juba järgmise nädala teisipäeval. Väidetavalt võivad tariifide alla minna veel ka pooljuhid ja päikeseenergiaseadmed.

2021. aasta alguses presidendi ametisse astunud Biden jätkas Trumpi-aegsete kaitsetollidega ja kehtestas ka uusi piiranguid Hiina ettevõtetele.

USA suhted Hiinaga on aga taas tõusnud valimiste üheks põhiteemaks. Bideni rivaal Donald Trump on juba lubanud, et kehtestab tariifid Hiina elektrisõidukitele.

USA võimud muretsevad veel, et Hiina elektrisõidukid ohustavad riigi julgeolekut. Valitsuse peamiseks mureks on asjaolu, et Peking võib koguda sõidukite kaudu tundlikke andmeid USA kodanike ja taristu kohta ning saata info tagasi Hiinasse.

Ka Euroopa Liidu (EL) ja Hiina vahel käärib tüli elektrisõidukite pärast.

Eelmise aasta septembris algatas Euroopa Liit oma juurdluse Hiina elektrisõidukite impordisse, erinevalt USA juurdlusest keskendub see peamiselt Pekingi subsiidiumitele Hiina elektriautode tootjatele, mis EL-i sõnul tekitab ebaõiglast konkurentsi.