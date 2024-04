Analüütikute sõnul on ehitusturg tänavu rahulik

Ehitushinnad on saavutanud praeguseks stabiilse taseme, sest materjalid ja seadmed enam kallinenud pole, tõusnud on vaid kulud tööjõule. Analüütikute sõnul on tänavune aasta ehitusturul rahulik.

Ehitushinnaindeks tõusis tänavu esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta neljanda kvartaliga 0,2 protsenti, võrreldes möödunud aasta sama ajaga 0,9 protsenti. Ühe kvartaliga suurenesid vaid tööjõukulutused. Kulutused materjalidele ja masinatele natuke langesid.

"Ehitushinnaindeksi tõusu ei julge täna prognoosida ja see omakorda on seotud tarbijahinnaindeksiga, siis kui tarbijahinnaindeks on taltumas, siis ka ilmselt ehitushinnaindeksi koosseisus olev tööjõukulu ei peaks teoreetiliselt oluliselt kasvama. Prognoosin sellist stabiilset ehitushinda lähemaks aastaks kindlasti, kui mitte pikemalt," rääkis Merko Ehitus Eesti juht Jaan Mäe.

Stabiilsust näitab ka maa-ameti kinnisvara ostu-müügitehingute hinnaindeks, mis langes esimeses kvartalis kolm protsenti võrreldes eelneva aasta sama ajaga ja võrdluses eelmise kvartaliga tõusis ühe protsendi võrra.

Hinnatõusu on pidurdanud juba alates 2022. aastast alanud ehitusmahtude langus, ütles Uus Maa analüütik Igor Habal.

"Kui vaadata ehitusmahuindeksit, siis me oleme 10–15 protsenti alla tulnud. Aga kui me vaatme konkreetselt kortereid, mis on Tallinnas saanud ehitusloa, siis tippaastatel oli 3000, 3500, eelmisel aastal oli natuke üle 2000, sel aasta pigem ka tõenäoliselt jääb sinna 1500 ja 2000 vahele. Ehk sealt tipust isegi pool või niimoodi on alla tulnud, mis puudutab konkreetselt elamuehitust," selgitas Habal.

Äripindadega pole olukord parem. "On väga palju ärihooneid, mille ehitamine lükkub edasi. Ehitusmahtu seal dikteerib nõudlus. Lihtsalt täna ei ole nii palju julgust oma ettevõtte asukohta vahetada või kolida või lasta ehista uut hoonet," ütles Habal.

Ka LHV majandusanalüütiku Triinu Tapveri sõnul tuleb ehituses rahulik aasta, mida võib elavdada oodatav euribori langus.

"Ilmselt tõesti juunist alates hakkab euribor langema tänu sellele, et Euroopa Keskpank on väga tugevalt näidanud, et ikkagi tahab seda intressimäära juunis alla tuua. Ilmselt euribor langeb siin tasa ja targu, aasta lõpuks on täitsa võimalik, et jääb vahemikku 3,25 kuni 3,5 protsenti. Aga ilmselt see suurem langemine võib tulla hoopis sügisel, mitte nüüd täitsa suvel," rääkis Tapver.