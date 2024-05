Vanalinna kinnisvarale on endiselt keeruline ostjat leida

Kuigi Tallinna vanalinna kinnisvarahinnad on aasta stabiilsena püsinud, on nii äri- kui ka korteripindadele endiselt keeruline ostjat leida. Ettevõtjad peavad hoolikalt mõtlema, missugune äri püsti panna, ning linlased tahavad pigem renoveeritud korterit mugava ümbruskonnaga.

Suur-Karja tänavas asuv kortermaja Tallinna vanalinnas on pigem erand, kuidas muinsuskaitse all olev hoone on suudetud praktiliselt nullist üles ehitada. Vanalinnas ei ole palju kortereid, kus küttelahendused, ventilatsioon ja torustik on nüüdisaegsed. See tõstab elamu hinda, kuigi ostjaid kinnisvarale on vähe.

"Siin on kinnisvara kallim, sest pinda on vähe, siia pinda juurde ei tule. See on UNESCO ikkagi. Korterid on iseenesest suured enamasti vanalinnas ja eks need hinnad on kallimad. Miks toimub vähem tehinguid, on lihtsalt seetõttu ,et klientuuri, kellel on (ostu)võimekust, on meil kahjuks vähe," lausus LVM Kinnisvara maakler Ilmar Tedremaa.

Kinnisvaraanalüütik Risto Vähi ütles, et vanalinnas hinna mõistlikkuse piiri ei ole, aga üldiselt nõuabki piirkond kallimaid hindu. Uusi elanikke on keeruline meelitada kohati jonnaka muinsuskaitse ja kesise taristu tõttu – tänavad on kitsad, parkida keeruline ja toidupoode napib. Hoonete remondivajadus võib kõrvalkulud üsna suureks paisutada.

"Kohalikule inimesele oluline äri on sealt ära läinud. Sealt on ära läinud kontorid, sealt on ära läinud igasugused poed. Paar toidupoodi on, aga see võib-olla ongi veel ainus, mis on alles jäänud. Kohalikku tunnetust ja puudutust oleks sinna vaja tagasi saada," lausus Vähi.

Korteritest kallimad on äripinnad. Täismaju on praegu müügis umbes 12, mis on vanalinna kohta suur arv.

"Tehinguid nendega tehakse väga vähe, üks-kaks tehingut aastas," ütles Tedremaa.

"Kui müüakse hoonet, kus tegutseb näiteks hotell või mõni restoran, siis müügiprotsess võib olla väga-väga pikk, sellepärast et kummalgi sektoril ei lähe hästi," lausus Vähi.

Tallinna linnale kuuluvast kinnisvarast on kesklinnas praegu enampakkumisel 20 äripinda. Ei saa öelda, et kõik kohad kiratsevad.

"See kinnisvara, mida me kesklinnas omame, on erinev, asub erinevas asukohas. Ka huvi on ka mõnes mõttes erinev. On pindasid, mis lähevad nagu soojad saiad ja on ka mõni selline pind, kus rentniku leidmine võtab kauem aega," lausus Kesklinna linnaosavanem Sander Andla.