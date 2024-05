Pärnu ehitab juurde uusi rattateid

Pärnu linn sai säästva liikuvuse meetmest 12 miljonit eurot toetust rattateede ehitamiseks. Linn paneb sellele ise juurde 5 miljonit. Selle eest rajatakse rattateed mitmele tänavale ja ka praegu ehitatavale kolmandale sillale. Kui teed valmivad, saab rattaga sõita linna ühest otsast üle uue silla otse randa. Järgmiseks suveks peaks valmima uusi rattateid ligi seitse kilomeetrit.

Pärnu linnas rajatakse toetuse abil jalgrattateed praegu ehitatavale Raba-Laia tänava sillale ning Raba, Pargi, Aia, Esplanaadi ja Supeluse tänavale.

ERR küsis Pärnus nii ratta kui autoga liigelnud inimestelt, kui sageli nad rattaga sõidavad ja kuidas nad rattateedega rahul on.

Statistika näitab, et Pärnus liikleb jalgrattaga igapäevaselt vaid seitse protsenti elanikest. Linna uus jalgrattastrateegia näeb ette, et aastaks 2030 võiks rattaga liigelda 20 protsenti elanikest.

"Tänasel päeval on Pärnu jalgrattavõrgustik üles ehitatud kergliiklusteedele, kuid selleks, et inimene saada jalgratta peale, selleks on vaja linnas luua see põhivõrgustik," Pärnu abilinnapea Irina Talviste.

Põhivõrgustik tähendab, et rattur ja jalakäija on liikluses eraldatud. Selliseid rattateid on Pärnus praegu 10 kilomeetrit.

"Pärnus puuduvadki eraldatud rattateed ehk siis tegelikult jalgrattaga täna sa liikluses eraldi sõita ei saa, sind pannakse ikkagi kokku jalakäijaga ja seal on kiiruste vahed nii erinevad," ütles rattaentusiast ja Pärnu rattarikkaks Facebooki-grupi liige Romet Mägar.

Linna plaan on selliseid teid juurde ehitada ning aastaks 2030 võiks eraldatud rattateede pikkus olla 30 kilomeetrit.

"Jalgrattastrateegia näeb ette seda, et jalgratturid liiguvad koos autodega, sest nad on liikluses, mis tähendab seda, et me peame jalgrattateed tulevikus nii tugi kui põhivõrgustikku siiski panema liiklusesse," rääkis Talviste.

Lisaks saadud toetusele on linnal kavas lähiaastatel rattateede ehitusse investeerida üle kolme miljoni euro.

Mai keskel allkirjastas kliimaminister Kristen Michal käskkirja, millega eraldatakse Tartu linnale pea 14 miljonit eurot ja Pärnule 12 miljonit eurot jalgrattateede rajamiseks. Otsused Tallinna linnas rahastatavate projektide osas peaksid saabuma hiljemalt tänavu suvel.