Läänemets Toomist: Keskerakonna tippjuht on otsustanud Eesti riigi vastu minna

Siseminister Lauri Läänemets (SDE) ütles ERR-ile, et temas tekitas hämmingut, et Jana Toom otsis Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku esindamiseks advokaadid, kes hakkavad kirikut riigiga läbirääkimistel esindama.

"Tegemist on ju Keskerakonna tippjuhiga, kes on otsustanud minna Eesti riigi vastu, et kaitsta Kremli režiimi ja Moskva patriarhi," lausus Läänemets.

Läänemets lisas, et arvestades Toomi tegemisi minevikus, siis väga suur üllatus see samas pole.

"Jana Toom on ka varasemalt maksnud õigusabi kulusid ja juriste kinni isikutel, kes on midagi Eesti riigi vastast teinud. Oli (Surematu Polgu aktivist) Zoja Paljamar, üks proua, kes oli Vene kodanik, kes saadeti Eesti riigist välja. Täpselt samamoodi Yana Toom tema kaitsele asus ja neid õigusabikulusid maksis. See, võiks öelda, on juba muster. Ja muster on ka see, et iga kord kas Keskerakond või Jana Toom ehitab oma loogika üles sellele, et rõhutakse, kiusatakse kaitsetuid," lausus siseminister.

Toom teatas esmaspäeval, et Läänemetsa eestvedamisel üles kerkinud teema nõudmisega, et MPEÕK loobuks seotusest Moskva patriarhaadiga, peaks liikuma juriidilisele alale. "Selleks on vaja asjakohaseid vahendeid, eriti selle valguses, et riik on advokaadi juba soetanud. Seetõttu pidasime ka meie läbirääkimisi ja MPEÕK-iga hakkavad nüüd tegelema advokaadibüroo Sirel & Partnerid advokaadid Steven-Hristo Evestus ja Artur Knjazev," teatas Toom.

Läänemetsa sõnul jääb tal arusaamatuks, mida Toom üritab kaitsta.

"Et europarlamendi saadik, Keskerakonna tippjuht kaitseb Kremlit niimoodi, palkab advokaate, kulutab raha olukorras, kus Keskerakonna üldse raha ei ole, valimised käivad – siis peab olema midagi väga tähtsat, mida seal kaitsta või peavad olema mingid väga tugevad seosed, miks seda tehakse," ütles Läänemets.

Läänemets möönis, et advokaatide palkamine võib tähendada, et MPEÕK-i lahtiaheldamine Moskva patriarhaadist võib venida pikemaks.

"See võib seda tähendada, oleneb, milline see lõplik lahendus saab olema," nentis ta.

Läänemets sõnul ei tähenda see, et MPEÕK-i kirikutes otsest sõjapropagandat ei tehta, et sealsetes sõnumites poleks sees niinimetatud Russkii Miri propagandat.

"Piltlikult öeldes on Kremli režiimil infotoru Eestisse läbi siinse (vene õigeusu) kiriku ja läbi koguduste räägitakse kogu aeg Russkii Miri juttu, kus pehmendatakse inimeste jaoks Venemaa süüd. Kasutatakse sõnu, et Ukrainas on lahvatanud konflikt, seal on sõda, see tuleb lõpetada, aga nad kunagi ei räägi Venemaa rollist selles, kuidas Venemaa tungis Ukrainale kallale," ütles Läänemets.

"Teine asi on see, et igas (MPEÕK-i) kirikus palvetatakse täna patriarh Kirilli poole ja soovitakse talle head ja õnnestumist. Ja see tähendab seda, et inimesed palvetavad ja soovivad õnnestumist, et Ukrainas Venemaal läheks hästi, et inimesed sureksid. Ja palvetatakse ka selle nimel, et patriarhi unistus, et Eesti vabariiki ei peaks olema, peaks kunagi teoks saama, "lisas siseminister.

ERR on varem kirjutanud, et siseministeerium palkab advokaadibüroo Ellex Raidla nõustama ministeeriumi MPEÕK-i staatuse ja õigusliku seisundiga seotud küsimustes.

Riigikogu tunnistas 6. mail Vene õigeusukiriku sõda toetavaks institutsiooniks. Vene õigeusukiriku juhi, patriarh Kirilli eestvedamisel hiljuti toimunud Vene rahvusliku kogu kokkusaamisel võeti vastu deklaratsioon, milles tunnistati Venemaa agressioon Ukrainas pühaks sõjaks ning kuulutati lääneriigid satanismi küüsi langenuks.

Läänemets ise ootab, et Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku esindajad Eestis tunnistaks, et patriarh Kirilli tegevus on hereesia ehk kirikuõpetusest kõrvalekaldumine ning katkestaksid seetõttu oma sidemed Moskvaga. Läänemets rõhutas, et Moskvale alluvate usuühenduste sundlõpetamine ei ole eesmärk.

"Eesmärk on, et nii juriidilised kui ka usulised alluvussidemed Moskvaga lõpetatakse," ütles Läänemets.