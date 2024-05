Mobiilsidepakkujad panevad osa sagedusi öösiti madala koormuse tõttu kinni

Telekomifirmade tugijaamad töötavad automatiseeritult ning öösiti, kui kasutajate arv on väike ja koormus madal, pannakse mõni sagedus ajutiselt kinni. Tele2 ja Telia kinnitusel ei vähenda see aga teenuse kvaliteeti.

Ehkki osa internetikasutajaid on kogenud, justkui langeks öösiti andmeside kiirus päevasest madalamaks, ei vasta see telekomifirmade sõnul tõele.

Tele2 tehnoloogiadirektor Tanel Sarri ütles ERR-ile, et öösiti kindlasti internetikiirus alla ei lähe, rääkimata interneti kadumisest.



"5G tugijaamad töötavad automatiseeritult, jälgides pidevalt andmeside kasutamise koormust. Öösel, kui kasutajate arv on väike ja koormus väga madal, siis pannakse tõesti mõni sagedus ajutiselt kinni, kuid selliselt, et aktiivsed kasutajad saavad endiselt suuri kiiruseid ja head teenust nautida," lausus Sarri.

Telia mobiilivõrgu osakonna juhi Oliver Leki sõnul reguleerib nende mobiilivõrku integreeritud tark automaatika teatud piirkondades, kus öösiti langevad mobiiliteenuste kasutusmahud väga madalale, mobiilside tugijaamade sageduskihtide tööd nii, et see vastaks nõudlusele.

"Ehk kui klientide kasutusmahud öösel kordades langevad, lülituvad osad tugijaamade sageduskihid välja ning kui kasutusmahud taas kasvama hakkavad, lülituvad need uuesti sisse. Kõik see toimub automaatselt ning lähtub mobiilivõrgus toimuvast andmeliiklusest," selgitas Lekk.

Mobiililevi katvust selline tegevus tema kinnitusel siiski ei häiri, vaid reguleeritakse võrgu poolt pakutavaid mahte.

Lekk rõhutas, et kallima elektrihinna tõttu või energiakulude kokkuhoiu eesmärgil pole Telia kordagi mitte ühegi mobiilside tugijaama saatjat kinni pannud, selle võimsust vähendanud või mõnd muud sellist tegevust teinud.

Tele2 tehnoloogiadirektor tõi välja, et kui öösel peaks olema koormus siiski suur ja kasutajaid rohkem, siis töötab tugijaam täisvõimsusel edasi. Seega kasutajate teenusekvaliteet Sarri sõnul ei lange.

Nii Sarri kui Lekk tõid tugijaamade mõnede sageduse ajutise sulgemise puhul välja ka keskkonnajalajälje vähendamise ning võrdlesid seda tegevust kodus tulede kustutamisega.

"Sarnaselt nagu meil kodus ei põle kõik tuled ajal, kui ise magame, siis ei ole mõistlik lasta ka tugijaamadel tühjalt täisvõimsusel töötada," ütles Sarri.

Telia esindaja soovitas, et kui inimene kogeb mõnes piirkonnas teenuse kvaliteediga seotud muresid, siis võiks sellest võimalikult täpselt märku anda oma teenusepakkujale, kirjeldades ära nii asukoha, kellaaja kui mure iseloomu.