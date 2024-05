Tsahkna sõnul ei saa Eesti aidata neid, kelle vara Venemaa konfiskeerib

"Venemaa ei ole õigusriik. Seal võib kõike juhtuda ja temaga on võimatu midagi arutada. Seetõttu oletada, mida nad võiksid teha või tegemata jätta, on väljaspool õigussfääri," ütles minister teisipäeval ERR-i venekeelse telekanali ETV+ saates "Nädala intervjuu", kui tuli jutuks Venemaa võimalik reaktsioon.

Õiguslikust aspektist Eesti oma kodanikke ja alalisi elanikke kaitsta ei saa, mis tähendab, et igaüks peab ise mõtlema ja otsustama, mida oma Venemaal asuva varaga peale hakata, märkis välisminister.

Tsahkna meenutas ka, et Eesti on oma ettevõtjaid pikka aega hoiatanud, et Venemaal ja Venemaaga äri ajamine on ohtlik ja ebakorrektne.

Ehkki Eesti majandussidemed Venemaaga on minimaalsed, jääb Venemaale siiski mõnede Eesti elanike ja kodanike vara, näiteks suvilad teisel pool Narva jõge, Ivangorodis. Kas Vene võimud plaanivad need vastuseks Eestis konfiskeeritud 37 miljoni väärtuses Vene ettevõtjate varale ära võtta, ei ole teada.

Riigikogu võttis 15. mail vastu seaduse, mis võimaldab võtta Ukrainale tekitatud sõjakahjude hüvitamiseks kasutusele Venemaa isikute varad, mis on rahvusvaheliste sanktsioonide alusel Eestis külmutatud.