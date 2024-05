Hiina alustas Taiwani ümbruses suurt sõjaväeõppust

Taiwani ümbruses alanud Hiina mastaapsed sõjaväemanöövrid on vastus äsja ametisse astunud Taiwani presidendi Lai Ching-te inauguratsioonikõnele, kus ta eitas Hiina võimu Taiwani üle. Taiwani juhtiva sõjalise mõttekoja hinnangul on tegemist poliitilise signaaliga, mitte otsese sõjalise ohuga.

Hiina korraldas neljapäeval raskelt relvastatud sõjalennukitega Taiwani väinas ja Hiina ranniku lähistel asuvate Taiwani kontrolli all olevate saarte ümbruses rünnakuid imiteerivaid manöövreid, samal ajal kui riiklik meedia asus kritiseerima mõne päeva eest ametisse astunud president Lai Ching-ted, keda Peking peab separatistiks.

Hiina peab demokraatlikult juhitud Taiwani oma territooriumiks ning on mõistnud hukka Lai esmaspäevase kõne, milles ta kutsus Hiinat üles lõpetama ähvardused ja ütles, et väina kaks poolt ei allu teineteisele. Teisipäeval nimetas Hiina välisminister Wang Yi Laid häbiväärseks, vahendas Reuters.

Lai on korduvalt teinud Hiinale ettepanekuid kõnelusteks, kuid Hiina on need tagasi lükanud. Lai sõnul saab ainult Taiwani rahvas otsustada oma tuleviku üle ning ta ei aktsepteeri Pekingi ülemvõimu.

Hiina Rahvavabastusarmee (PLA) ida piirkonna juhtkond teatas, et alustas ühisõppusi, milles osalevad maavägi, merevägi, õhuvägi ja raketivägi. Harjutused toimuvad Taiwani väinas, Taiwani põhja-, lõuna- ja idaosas ning Taiwani kontrollitavate Kinmeni, Matsu, Wuqiu ja Dongyini saarte ümbruses, teatas juhtkond.

Hiina riiklik meedia teatas, et Hiina saatis välja kümneid rakettidega varustatud hävituslennukeid ja imiteeris rünnakuid koos sõjalaevadega, sihtides olulisi sõjalisi objekte.

Taiwani kaitseministeerium mõistis õppused hukka, öeldes, et nad on saatnud väed saare ümbrusesse, nende õhukaitse ja maismaal paiknevad raketijõud jälgivad sihtmärke ning nad on kindlad, et suudavad oma territooriumi kaitsta. "Sõjaväeõppuste käivitamine praegusel hetkel ei aita kaasa Taiwani väina rahule ja stabiilsusele, vaid toob esile Hiina militaristliku mentaliteedi," teatas ministeerium.

Taiwani presidendikantselei avaldas kahetsust, et Hiina ähvardab saare demokraatlikke vabadusi ning piirkondlikku rahu ja stabiilsust oma sõjaliste provokatsioonidega, lisades, et Taiwan suudab oma julgeolekut tagada.

Hiina riiklik ringhääling CCTV ütles, et Lai ametisseastumise kõne oli äärmiselt kahjulik ja Hiina vastumeetmed on legitiimsed, seaduslikud ja vajalikud. Lai kõne oli väidetavalt tunnistus Taiwani iseseisvuse soovist ning õõnestas rahu ja stabiilsust üle väina. Lisati ka, et Taiwani tuleviku võivad otsustada ainult Hiina 1,4 miljardit inimest, mitte üksnes Taiwani 23 miljonit inimest.

Anonüümseks jäänud kõrge Taiwani ametniku sõnul on õppused osa stsenaariumist, mida Taiwan on ette näinud ja saare valitsusel on põhjalik ülevaade Hiina sõjalistest liikumistest.

Hiina sõjaväe teatel keskenduvad õppused mere- ja õhuvägede ühistele lahingvalmis patrullidele, täppislöökide andmisele võtmetähtsusega sihtmärkidele ning integreeritud operatsioonidele saarestiku sees ja väljaspool, et testida vägede ühist reaalset võitlusvõimet.

Sõjaväe juhtkond lisas, et õppused on karm karistus Taiwani separatistliku käitumise eest ning on ühtlasi ka tõsine hoiatus välisjõudude sekkumise ja provokatsioonide vastu.

Taiwani ametnike sõnul pole Hiina kehtestanud lennukeelutsoone ning märgata ei ole ka maa- ega raketivägede suuremat liikumist.

Taiwani juhtiva sõjalise mõttekoja, Riikliku Kaitse- ja Julgeoleku-uuringute Instituudi teadlane Su Tzu-yun ütles, et kuigi õppused kestavad vaid kaks päeva, on nende ulatus suur võrreldes varasemate harjutustega, kuna need hõlmavad Taiwani ääresaari.

"Nende eesmärk on näidata Hiina võimet kontrollida merd ja takistada välisjõudude osalemist," märkis ta. "Siin on poliitilised signaalid suuremad kui sõjalised."

Taiwani õhuväe baasist tõusid neljapäeval õhku hävitajad ning rannikuvalve andis hoiatusi Hiina alustele, tegu oli Taipei õhu- ja mereväe vastusest Pekingi sõjalistele õppustele omavalitsusliku saare ümber.

"Vastusena saatsid Taiwani Vabariigi relvajõud välja meie õhu-, mere- ja maaüksused vastavuses meie protokollidega," teatas Taipei kaitseministeerium avalduses.

Neli hävituslennukid tõusis umbes kella 13 paiku õhku Hsinchu sõjaväebaasist, mis on pealinnast Taipeist umbes tunnise autosõidu kaugusel edelas.