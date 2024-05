Solman: eesmärk on, et 2025 koristaks Tallinn lumest kõik kõnniteed

Et Tallinn eeloleval talvel kõiki kõnniteid ise lumest puhastama ei hakka, nagu uus võimuliit lubas, on osalt eelmise linnavõimu tegematajätmiste tagajärg; Isamaa aga soovib, et järgmisel talvel oleks linna hooldada juba kõik kõnniteed, ütles ERR-ile Isamaa Tallinna piirkonna juht Riina Solman.

Tallinna koalitsioonilepingus seisab, et "vabastame kinnistuomanikud kohustusest linnale kuuluvaid kõnniteid talvel hooldada ja lumest koristada. Võtame selle kohustuse linna kanda ja rakendame selle võimalikult kiiresti". Möödunud nädalal linna lisaeelarvet tutvustades ütles abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (Reformierakond) aga, et eeloleval talvel võtab linn enda koristada veerandi nendest kõnniteedest, mis siiani on majaomanike koristada, ja et tõenäoliselt juhtub see Kesklinna ja Põhja-Tallinna linnaosas.

Nagu Pere, viitas ka Solman kehtivatele lumekoristuslepingutele, mida ei saa korraga väga palju muuta. Lisaks kulub lisaeelarves raha paljule muule, mis Solmani sõnul eelmise linnavõimu poolt tegemata jäeti.

"Lisaks lumekoristusele vajasid lahendamist mitmed teised eelmise linnavalitsuse poolt meile "pärandiks" jäetud tegematajätmised, näiteks puuetega inimeste transpordiküsimuse poolik rahastamine. Sarnaselt tuli tegelda praeguse valitsuse tegemata tööga, toetades Tallinna õpetajaid ja üleminekut täielikult eestikeelsele haridusele," ütles Solman.

Solmani sõnul oli Isamaa sooviks siiski lumekoristus suuremas mahus linna kanda võtta, kui lisaeelarvega seda tehakse.

"Panime selleks lauda ettepaneku hankida teenust erasektorilt. Selleks lisaeelarves piisavalt vahendeid ei leitud. Hetkel on kommunaalala abilinnapea (Pärtel-Peeter Pere) seisukohal, et kommunaalamet suudab tagada esialgu vaid Kesklinna ja Põhja-Tallinna linnaosade tänavate lumest puhastamise. Isamaa eesmärgiks on, et kõik linnaelanikud saaksid teoorjusest vabaks ning 2025. aasta eelarves kavatseme selle eest ka seista," lausus Solman.

Samas on Tallinnal lisaeelarvega plaanis ise lumekoristuseks jõudu juurde palgata ja osta. Keskkonna- ja kommunaalameti alla kuuluvasse asutusse Kadrioru Park luuakse 1. septembrist 23 uut töökohta ja ostetakse kaheksa uut töömasinat.