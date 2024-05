Tallinn avab suveks kõik koolistaadionid

Kui paaril viimasel aastal on Tallinn suveks huvilistele teinud lahti osa koolistaadionitest, siis sel koolivaheajal avatakse rahvale kõik koolistaadionid, mis pole remondis.

Tallinna linnavalitsus plaanib alates 13. juunist kuni 30. augustini avada linnaelanikele tasuta sportimiseks munitsipaalkoolide staadionid ja spordiväljakud.

Tallinna koolistaadionid avatakse neljandat suve järjest. Igal aastal on võõrustavate staadionite hulk kasvanud. Sellel suvel on linna eesmärgiks avada üle 40 koolistaadioni.

Staadionid avatakse tasuta kasutamiseks alates 13. juunist kuni 30. augustini iga päev kell 10.00–21.00. Esimest korda paigaldatakse spordiväljakutele ka sporditarvikute kastid, kus on tasuta kasutamiseks pallid ja muu inventar.

Staadionitel toimuvate regulaarsete treeningute ja liigamängude korraldamise eest võivad koolid küsida renditasu. Broneeritud aegade info lisatakse Tallinna haridusameti kodulehele. Renoveerimisel olevaid staadioneid suvevaheajaks ei avata.

"Oleme otsustanud avada kogu suveks Tallinna koolide spordiväljakud kõigile linlastele, et laiendada sportimisvõimalusi nii noortele kui ka täiskasvanutele," ütles Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski.

Abilinnapea Aleksei Jašin ütles, et paljud koolistaadionid on hiljuti renoveeritud.

"Suvevaheajal, kui staadioneid õppetööks ei kasutata, on mõistlik avada need sportimiseks ja vaba aja veetmiseks linna elanikele," lausus Jašin, avaldades ühtlasi lootust, et spordiväljakuid kasutatakse heaperemehelikult. "Ootame sportima kõiki lapsi ja täiskasvanuid, kuid palume kindlasti järgida staadionite ja väljakute kodukorda!"

Staadionite avalikku kasutamist korraldab Tallinna haridusamet. Staadionite igapäevase avamise ja sulgemise ning heakorra küsimustega tegelevad linnaosavalitsused.